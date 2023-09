“Los maleducaron, les llenaban la boca de dinero y los callaban... Yo no soy caridad”: Ana Guevara

La titular de la Conade vuelve a la controversia luego de que lanzara una dura opinión sobre los anteriores nombres que ocuparon su cargo y como se manejaban con los deportistas para que ante el ojo público no se mencionaran nada sobre los malos manejos en la Comisión Nacional del Deporte.

Fue durante una entrevista con Hugo Sánchez para Star+, que la ex velocista llamó la atención con sus declaraciones en las cuales señaló que los antiguos dirigentes se encargaban de comprar el silencio de los atletas y por ello durante sus gestiones no se hablaba de falta de apoyo o retiro de becas. Algo que si sucede desde que ella tomó el cargo.

“Lamentablemente maleducaron a muchos atletas. Por callarlos, les llenaron la boca de dinero y los maleducaron. Si levantaban un poco la voz, les daban dinero y no decían nada”, comentó.

Esta situación es algo que la ha dejado muy mal parada, ya que al no hacer lo mismo que en anteriores gestiones, los atletas se dedican a desprestigiar su trabajo. De la misma forma, Guevara se encargó de hablar sobre el tema de las becas y como estas no son retiradas por falta de apoyo, sino porque son sujetas a objetivos y las cantidades son reguladas por el gobierno.

“No soy entidad de caridad, soy ente del gobierno y el ente está regulado. No es que el dinero lo tenga en una caja para y al que llegue le dé. La confusión mediática que se ha hecho con las becas es un estímulo, no un salario y está sujeto a resultados”, finalizó.