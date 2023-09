“Fui el único campeón que no tuvo reconocimiento en su club”: Messi reprocha al PSG

Lionel Messi no vivió su mejor etapa futbolística con el París Saint German, situación que se notaba constantemente en su rostro y la cual confirmó a su llegada al Inter Miami.

Sin embargo, pese a que ha declarado que no la pasó bien en el PSG, durante esa etapa el astro rosario salió campeón del mundo con Argentina en el Mundial Qatar 2022, por lo que reveló que tras este logro, fue el único de su selección que no fue reconocido a nivel de clubes.

“Se dio así, la verdad no fue como esperaba pero las cosas pasan por algo y si bien ahí yo no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí”, mencionó en entrevista para el canal de YouTube OLGA .

“La verdad que con Mbappé me llevo re bién, con todos, después era entendible, estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y por culpa entre comillas nuestra ellos (Francia) no habían sido campeones del mundo otra vez. Fui el único jugador que no tuvo reconocimiento aparte de los otros 25 jugadores”, confesó.

Asimismo, Lionel Messi reconoció que el final de su carrera esta cerca y que dio un paso importante para ello al dejar la exigencia del futbol europeo para jugar en la MLS.

“No quiero pensarlo, quiero seguir disfrutando de lo que hago, di un paso importante el hecho de dejar Europa y venirme a casa y no quiero seguir pensando en eso, sino disfrutar lo que más puedo porque es lo que más me gusta… ¿Qué voy a hacer? No sé, me gusta todo lo relacionado con futbol, estar con chicos, enseñar, el hecho de ser director deportivo también”, sentenció.