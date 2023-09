“Si al América lo ayudaran, fuéramos campeones cada seis meses”: Luis Malagón

América tomó el liderato del Apertura 2023 luego de una tónica pero polémica victoria de 2-1 ante Querétaro el pasado 20 de septiembre en el Estadio Corregidora, situación que desencadenó en que el entrenador de los Gallos Muro Gerk, señalara al arbitraje de ayudar a las Águilas.

Ante esta situación, el portero azulcrema, Luis Ángel Malagón, respondió a las especulaciones y dejó en claro que en Coapa no reciben ningún tipo de ayuda, pues de ser así, serían campeones cada torneo.

“Si fuese ayuda América sería campeón cada seis meses y no es así. La gente encargada de eso decide, nadie te dices te favorecen o te perjudican, nosotros no caemos en provocaciones… No nos fijamos en lo que hay fuera de la cancha, nos dedicamos a trabajar y es lo único que nos toca”, mencionó en conferencia de prensa.

Leagues Cup Luis Ángel Malagón también habló sobre la competencia interna con Guillermo Ochoa en Selección. (Cristian de Marchena/Cristian de Marchena)

Asimismo, el portero michoacano habló sobre la competencia interna con Guillermo Ochoa en Selección mexicana, mostrando respeto y admiración por el arquero del Salernitana ante las constantes críticas que recibe.

“Hay muchos arqueros que podemos competir en esa zona, pero a final del día el encargado es el profe Jaime. El trabajo es el que te va a poner o quitar. Hoy me debo a América que me ha dado la oportunidad de estar en el primer equipo, tengo la ilusión de ganar títulos y de la mano venderá esa oportunidad. Respeto a Memo y voy a trabajar, respeto al que le toque. Somos un conjunto y queremos que nos vaya bien siempre”, sentenció.