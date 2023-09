Paola Espinosa reconoce que le gustaría ser la directora de la Conade en un futuro

En la actualidad, el vínculo entre los atletas mexicanos y la Conade ha generado una gran cantidad de comentarios, las opiniones acerca del tema son diversas e incluso personalidades del deporte ya retiradas alzan la voz para señalar las injusticias hacia los representativos nacionales. Este es el caso de la medallista olímpica, Paola Espinosa, quien fue contundente con la gestión de Guevara y señaló su interés por aspirar al cargo.

Espinosa se tomó el tiempo de responder algunas preguntas de los medios, y habló sobre el trabajo de la titular de la Conade y como su intención es apoyar a los deportistas para que sigan haciendo una digna representación de México en todas las competiciones donde se presenten.

“Si lo dije yo en algún momento, ya todo el mundo lo sabe, ya no es un secreto, cada vez más atletas han alzado la voz, pero lo que sí te puedo decir es que desde mi trinchera que es Fondep, las ganas están de seguir apoyando a los atletas. Nadie mejor que nosotros sabe lo que cuesta llegar a las competencias... y que Fondep se una para poner el granito de arena es lo que nos gusta hacer”, mencionó la medallista.

🗣️ "Ya todo el mundo lo sabe, ya no es un secreto": Paola Espinosa mencionó que la administración de Ana Gabriela Guevara al frente de la Conade es la peor 😱



📹: @kamogu



📲 https://t.co/tPWBOBQxRN pic.twitter.com/YBT32esAUI — Esto en Línea (@estoenlinea) September 22, 2023

De igual manera, la ex clavadista fue cuestionada por la posibilidad de que en un futuro las ganas de ayudar al deporte la lleven a ser la directora de la Conade y sin dudar recalcó que aunque no lo descarta, no es la intención inicial de su altruismo.

“No te digo que no, claro que me gustaría en algún momento, cuando se pueda dar. No es la meta principal, el objetivo es apoyar a los atletas”, señaló.

🗣️"Me encantaría seguir apoyando, porque me apasiona el deporte": Paola Espinosa no descarta un cargo en la Federación Mexicana de Natación o tomar la dirección de la Conade 👀



📹: @kamogu



📲 https://t.co/5YZljwSqmk pic.twitter.com/Hrnr1xvb8B — Esto en Línea (@estoenlinea) September 22, 2023

La mexicana y su fundación trabajan en conjunto con el Fondep para ayudar a los deportistas en a cumplir sus sueños con apoyos económicos. Mencionar que cualquier persona puede sumarse a la causa con donaciones.