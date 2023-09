¿Por culpa de The Weeknd? Rayados vs. Santos es pospuesto por mal estado de la cancha

El Gigante de Acero no tendrá actividad este fin de semana. Mexsport (Cristian de Marchena/Cristian de Marchena)

Luego de que el Estadio BBVA quedara en malas condiciones por el concierto de The Weeknd, que se llevó a cabo el pasado martes 26 de septiembre, la Liga MX hizo oficial la suspensión del juego entre Monterrey y Santos, que se jugaría este sábado 30 de septiembre.

Te interesa: Jardine afirma que su América es mejor que el de Tano Ortíz

“Tras la revisión enmarcada por el Artículo 88 del Reglamento de Competencia, se dictaminó que la cancha del estadio de Rayados no cumple con los requisitos para llevar a cabo un partido oficial”, informó la Liga MX en un comunicado.

La cancha del #EstadioBBVA tras el concierto 🎶 #TheWeeknd



Desde lejos la cancha no se ve tan maltratada !



Veremos qué dice #LigaMX si autoriza que se dispute el juego @Rayados vs @ClubSantos el próximo sábado



📸 @LaFuerzaRayada pic.twitter.com/ZYUWk6BMjK — AXEL SOLÍS (@axelsolisrmz) September 27, 2023

Por consecuencia, se dio a conocer que la nueva fecha en que se disputará el encuentro será el próximo miércoles 8 de noviembre.

Además, la Liga MX explicó que pasará el caso a la Comisión Disciplinaria para determinar si habrá algún tipo de sanción para Rayados.

“De acuerdo al reglamento, el caso será turnado a la Comisión Disciplinaria para que determine lo conducente en referencia a la responsabilidad del club local”, culmina el informe.

Respecto al partido @Rayados vs. @ClubSantos correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2023. pic.twitter.com/vpzuzppF7Q — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 29, 2023

Cabe mencionar que esta no es la primera ocasión que se suspende un juego en la presente temporada por mal estado de la cancha, ya que los duelos Atlas vs. América en el Estadio Jalisco y Querétaro vs. América en el Estadio Corregidora, fueron postergados en su momento luego de un concierto de Romeo Santos en ambos inmuebles.