Exjugador de Barcelona admite se vio obligado a decir que Messi es el mejor para poder jugar

Sevilla v FC Barcelona - Copa del Rey Quarter Final (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images) (Aitor Alcalde/Getty Images)

Las polémicas alrededor del Barcelona no se detienen y en esta ocasión es un exjugador el que da de que hablar con una picante revelación en la cual señala una imposición que se le hizo para que pudiera ser considerado en la cancha. Prince Boateng es un exfutbolista que tuvo un breve paso por el cuadro Culé donde quedó a deber y vivió un episodio bochornoso.

Fue en una charla para el podcast ‘Vibe With Five’ de Rio ferdinand, que el exMilan se sinceró con la audiencia y lanzó una revelación que sorprendió a varios, ya que tuvo que mentir sobre Lionel Messi para poder ver minutos.

“Recuerdo que cuando llegue a Barcelona me preguntaron sobre el mejor jugador del mundo. Tuve que decir que era Messi, pero mentí. Fue una de las más grandes mentiras en mi vida, normalmente digo la verdad, pero lo hice porque era la única manera de vestir la camiseta del Barcelona y me dejaran jugar”, comentó.

"Tuve que decir que Messi era el mejor jugador del mundo, pero mentí. Si no lo hacía, no iba a jugar. Siempre apoyé al Real Madrid y amo a Cristiano Ronaldo": Kevin Prince-Boateng pic.twitter.com/EGXCfiIjN2 — Andre Marín (@andremarinpuig) October 3, 2023

De la misma forma, el exseleccionado de Ghana, aprovechó para revelar su verdadero gusto en cuanto a futbolistas, aceptando que para él, Cristiano Ronaldo es el mejor y el Real Madrid, su equipo desde niño.

“Lo siento por los aficionados del Barcelona, pero siempre apoyé al Real Madrid cuando era adolescente. Amo a Cristiano Ronaldo, pero me dijeron que tenía que decir eso si no, no jugaría”, finalizó.