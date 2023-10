AMLO asegura que pudo jugar en las Grandes Ligas

Andrés Manuel López Obrador recordó su paso por el deporte cuando era joven e incluso, aseguró que pudo llegar a las Grandes Ligas.

En la conferencia matutina de este miércoles, el mandatario mexicano aseguró que una lesión en el dedo truncó esta posibilidad.

“Yo escribo a mano, como cada vez se me está torciendo más mi dedito, lo tengo malo porque de joven era center field (jardinero central), y salió una línea allá en mi pueblo Tepetitán, y la agarré”, indicó.

En ese tema, mencionó que logró tomar la bola pero cuando la lanzó sintió raro y se dio cuenta que tenía el dedo lastimado.

“Y en vez de ir con el cura-huesos, no fui y le cayó lo que se le llama coloquialmente ‘rebaba’ y se me ha ido enchuecando cada vez más y como escribo, pues la letra ya no sale bien y la que me interpreta es Laura, ella es”, dijo.

Cabe recordar que Andrés Manuel López Obrador ha presumido en más de una ocasión su pasión por el beisbol, e incluso, se mostró jugando en el diamante.