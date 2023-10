Martinoli ‘trollea’ a Faitelson por halagos al América

Christian no dejó pasar la oportunidad de la burla (@cmartinolimx/@davidfaitelson_espn)

David Faitelson es uno de los críticos más grandes que tiene el América; sin embargo, después de la victoria de las Águilas sobre el Pachuca (4-0) en la jornada 11 del Apertura 2023, el periodista sorprendió al alabar al conjunto azulcrema y a su capitán Henry Martín.

Las alabanzas de Faitelson coinciden con su salida de ESPN y su inminente llegada a TUDN, a solo falta del anuncio oficial, por lo que Christian Martinoli lo ‘trolleó’ en Twitter.

David publicó un mensaje en el que destacaba el juego de Martín. “Henry Martín es un ‘fuera de serie’. Mete goles, es generoso con el compañero, no es envidioso y deja hasta la última gota de sudor en la cancha… Muy bien, @HenryMartinM, cada día eres más ‘capitán’ del América”.

Ante esto, Martinoli rápidamente reaccionó y le respondió con una simple pregunta “Ya tan rápido”.

Faitelson no se dejó y reviró “No te equivoques, @martinolimx. Soy y seré el mismo que conociste en la redacción trabajando de forma honesta y leal. Y no pienso cambiar. Guárdate las insinuaciones y el doble sentido para otros. No para mí”.

Christian no se quedó callado y dijo “¿Cuál insinuación @DavidFaitelson_?Así como yo le voy al Toluca. Tú le vas al América de toda la vida. Tan simple como eso”.

El ahora exempleado de ESPN trató de defenderse y publicó una foto del jersey del Beitar Jerusalem FC, equipo de Israel, a lo que finalmente comentarista de Azteca Deportes señaló “Ahhh, yo soy de River También”.