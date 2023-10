‘Ódiame más’: David Faitelson explica su salida de ESPN

David Faitelson continúa en el ojo del huracán, después de que se dio a conocer su salida de ESPN, y ahora rompió el silencio, al explicar algunas razones sobre esta decisión.

A través de un video, el analista comenzó recordando que José Ramón no se mostró tan efusivo.

“El tema con José Ramón, es qué después de 30 años trabajando juntos, hemos convivido. Lamentablemente el lunes lo sentí muy frío, esperaba más efusividad de él. Yo no sé si él sepa lo que es ser agradecido y que siempre mostré ser fiel”, indico.

Recordó que los hijos de José Ramón también mandaron mensajes tras su salida de ESPN.

“Lo que José Ramón no fue capaz de expresar en Futbol Picante, si lo hicieron sus hijos. Estaré muy pendiente de lo que viene, en donde se realizará una serie sobre su imagen”, dijo.

Después de eso, y sin dar detalles de su futuro, David Faitelson aseguró que no cambiará su estilo sin importar a la empresa que llegue.

“En la vida hay que buscar cambios. No ha sido fácil tomar la decisión. Ahora vienen otros años desde un lugar diferente, pero seguiré siendo el mismo. La empresa que me contrate no va a buscar un Faitelson diferente, va a buscar al mismo Faitelson, con la misma polémica, con la misma pasión”, dijo.

“Voy a seguir criticando, voy a seguir siendo el hombre incómodo en las mesas, voy a seguir siéndolo, obviamente con un aprendizaje”

Por otra parte, David indicó que José Ramón Fernández tuvo una mala reacción después de colaborar con Tercer Grado.

“Renuncié a una gran empresa renuncié a estar bajo el cobijo, entre comillas cobijo, porque los últimos meses no han sido de cobijo para nada con José Ramón desde el momento mismo en que empecé a colaborar con Tercer Grado. Se vino una situación muy complicada.

También aclaró que no recibirá un mejor sueldo que el que percibía en ESPN.

“Yo no me fui por dinero. Me voy por el mismo dinero que gano en ESPN, es un tema de tratar de encontrar un cambio y un nuevo reto, había entrenado en una monotonía y una zona de confort, faltaba esa pasión en el periodismo”.

Por último, David mandó un mensaje a sus detractores y recordó la frase más popular del América.

“A aquellos que sienten que estoy traicionando algo que dije, no tengo que decir, sigan ahí siendo detractores. Yo estoy contento con ustedes, y creo entender muy bien esa relación de amor y odio. Como dicen en América, ‘Ódiame más’, está bonito el slogan, hay que felicitar a aquel que logró sacar el Ódiame más”, finalizó.