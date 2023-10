Julio Urías no volverá a jugar con Los Ángeles Dodgers

El pasado 4 de septiembre se dio a conocer que Julio Urías fue arrestado por tener una demanda de violencia doméstica; sin embargo, salió libre a las pocas horas luego de pagar una multa de 50 mil dólares.

Esta situación, provocó que Los Ángeles Dodgers lo separaran del equipo luego de que la MLB lo suspendiera por la demanda que tiene.

Ahora, el caso del pitcher mexicano enfrenta un nuevo capítulo, ya que el entrenador del equipo, Dave Roberts confirmó que no volverá a vestir la playera de los Dodgers al menos lo que resta del 2023.

“Obviamente, no lanzará para nosotros este año y en cuanto a lo que depara el futuro, no tengo idea. Me entristece que sea un puñetazo para todos. Es una de esas cosas que tienes que sentir por toda la situación”, reconoció en entrevista para el podcast The Show.

Cabe destacar que por esta situación el pelotero originario de Culiacán, Sinaloa, pasó de ser un héroe a un villano, ya que la franquicia de Los Ángeles retiró todo tipo de imágenes del jugador.