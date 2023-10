Yuan Herong, la fisicoculturista que impacta con sus cosplays

Yuan Herong es una fisicoculturista china que se ha hecho viral en las redes sociales por su impresionante físico y por los increíbles cosplays que realiza en los que luce su gran figura.

La china compite profesionalmente por parte de la Federación Mundial de Fitness (WFF su siglas en ingles), pero también realiza trabajos como modelo.

Sin embargo, Herong también es doctora y practica medicina tradicional china, en la provincia de Shandong. De hecho, ella detuvo sus entrenamientos durante la pandemia para ayudar a combatir el coronavirus durante el 2020 y 2021.

“Soy médica. Debo estar en primera línea. Hago todo lo posible para ayudar a (combatir) la epidemia”, comentó en una publicación, en su momento.

Después de superada la pandemia, Yuan retomó sus entrenamientos y su trabajo de modelo en los que realiza impresionantes cosplays. Entre algunas de las caracterizaciones que ha realizado son de Chun-Li y Juri Han, de Street Fighter; Rebecca, de One Pice, Jolyno Cujoh, de Jojo’s Bizarre Adventure; Nezuko y Kanroji Mitsuri de Demon’s Slayer; Kitana de Mortal Kombat; Mikasa Ackerman, de Attack of the titans, y muchos más.

Yuan Herong comenzó con el fitness en 2016 y poco a poco fue ingresando en el mundo del fisicoculturismo, para finalmente empezar a competir profesionalmente.