“Debemos empezar a hacer cosas diferentes”, Marcel Ruiz sobre la nueva convocatoria del Tri

Con 22 años, Marcel Ruiz es una de las grandes novedades en la última convocatoria de Jaime Lozano en el combinado azteca, pues está mostrando un gran nivel bajo el mando de Ignacio Ambríz en este torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

“Contento por el llamado, había trabajado para que llegara. Es importante que nosotros comencemos a levantar la mano, todos los convocados, desde los más grandes hasta los más jóvenes. Debemos empezar a hacer cosas diferentes. La situación está complicada y hay muchas críticas, llevamos años y los últimos meses así, pero creo que la experiencia será bonita para todos. Es una buena oportunidad para revertir las cosas”, mencionó el futbolista de los Diablos Rojos.

🗣️Marcel Ruiz está listo para aportar su talento a la Selección Mexicana en la siguiente Fecha FIFA, en ese momento la defensa de Alemania sintió el verdadero terror ⚽🇲🇽👀



📹: @Gabita_Rangel



👉🏻 https://t.co/1i94HadKXL pic.twitter.com/9kjaGLVBSV — Esto en Línea (@estoenlinea) October 6, 2023

Sobre su llamado a la Selección, dijo que se siente seguro por el momento en el que vive y siente que puede aportar mucho al equipo.

“Me siento preparado, he trabajado para esto, la experiencia será muy bonita porque son rivales muy buenos. Si alguien aspira a jugar en Europa como es mi caso, debes estar listo para este tipo de partidos porque es la élite”, comentó.

De igual manera agradeció a sus compañeros y a su técnico en los Diablos, ya que gracias al trabajo en conjunto, se dio su llamado.

“Es un entrenador que tiene muchos conceptos,a mí me ha enseñado mucho, él fue un referente de la selección. Cuando fue mi primer llamado me dio algunos consejos de cómo tenían que ser mis expectativas y cómo debía ser (la experiencia). No sólo él, también mis compañeros, es una pieza fundamental de que yo pueda estar acá. El trabajo de todos se ve reflejado y esperemos tener a más representantes del Toluca en selección”, afirmó.

🗣️Marcel Ruiz confesó que platicó con Jaime Lozano previo a su convocatoria con la Selección Mexicana⚽🇲🇽👀



📹: @Gabita_Rangel



👉🏻 https://t.co/1i94HadKXL pic.twitter.com/uFm1pN9rN5 — Esto en Línea (@estoenlinea) October 6, 2023

Por último, Marcel sabe que tiene que concentrarse en la siguiente jornada, en la cual enfrenta al Querétaro, pues es un torneo en el que no puedes perder puntos.

“La liga está muy extraña, con un triunfo subes al seis, siete, está todo muy pegado. Desafortunadamente no hemos sumado triunfos pero buscaremos el domingo romper esa racha. Aprovechar estos últimos juegos para poder entrar a la liguilla con la mayor confianza. A (Gallos) les tengo mucho cariño, me dieron la oportunidad de debutar, estuve dos años y va a ser un partido especial “, concluyó Ruiz.