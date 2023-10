“Juan Toscano viene a ser el líder del proyecto de Capitanes”: Ignacio Abascal

Capitanes de la Ciudad de México se prepara para iniciar su tercera temporada en la liga de desarrollo de la NBA y lo hará con Juan Toscano como su jugador más destacado.

Al respecto, Ignacio Abascal, presidente del equipo capitalino, habló en entrevista con los medios de comunicación sobre el impacto que tendrá la llegada del exjugador de Los Ángeles Lakers al equipo, así como la forma en que se dio el acercamiento para traerlo a la capital del país.

“Juan viene a ser la cabeza del proyecto y no solo en lo deportivo, sino también en lo social para mejorar el baloncesto en México. Un dato muy relevante de la llegada de Toscano es que ahora que salimos en preventa más del 70% de los que se registraron eran clientes nuevos, no eran de la familia de Capitanes, ese es el impacto que tiene, no solo dentro de la cancha, donde va a ser nuestro líder, sino también fuera de ella, va a hacer que nuestra temporada sea exitosa”, mencionó en pregunta expresa de Publimetro.

“En cuanto al acercamiento, llevamos desde que firmamos en 2019 con la NBA acercándonos a Juan, entendiendo que su objetivo era NBA y que nosotros siempre íbamos a estar ahí cuando él quisiera. Él fue uno de los que apostó y dejó mucho dinero en la mesa para llegar a la G-League en 2016 y consiguió su sueño de estar en la NBA. Hoy otra vez ha dejado mucho dinero en la mesa para jugar con Capitanes y seguir teniendo posibilidades de jugar en la NBA. Viene como el líder del equipo, va a ser el capitán y la imagen y él viene con ganas de demostrar que todavía tiene baloncesto, pero también quiere dejar un legado socialmente, hacer campamentos y servir de guía a jugadores latinos y mexicanos. Nos ha ayudado en la confección del roster con sus amigos exNBA y viene a apoyar”, añadió.

Ignacio Abascal, presidente de @CapitanesCDMX, nos comparte cuál será el impacto que tendrá la llegada de Juan Toscano de cara a la nueva temporada de la NBA G League 🏀🏀



En esa misma línea, el directivo del conjunto capitalino habló sobre la posibilidad de que el mexicoamericano solo dure unas cuantas semanas en el equipo, ya que el reglamento de la NBA permite que alguna franquicia pueda adquirir los servicios de algún jugador que se encuentra en la liga de desarrollo a mitad de temporada, por lo que reconoció que buscarán aprovechar el tiempo que Toscano esté en el equipo.

“Nosotros miramos a largo plazo. Que haya jugadores como él hace que más basquetbolistas quieran venir con nosotros. Esta es una liga de desarrollo y no nos podemos fustigar si lo perdemos, tenemos que aprovechar mientras lo tengamos y mirar al futuro. Creo que al menos todo el Showcase va a estar con nosotros, pero cuando empecemos a ver que cortan los equipos de NBA ahí es más peligroso, aunque esperemos que, si es así, nos pase hasta que termine la temporada”, señaló.

Asimismo, Ignacio Abascal aseguró que para esta temporada el club hará una una inversión importante con el objetivo de atraer nuevos mercados.

“Lo primero que debemos hacer es mejorar el espectáculo, entre todos tenemos que hacer crecer el baloncesto. Nosotros estamos muy enfocados en las familias, este año viene una inversión fuerte, el primer año tuvimos muchos gastos estándares de NBA, que nos están haciendo tener estándares que se queden los equipos en hoteles donde se quedan los de NBA. Ahora que ya sabemos cómo funciona, este año es el de la inversión, nos van a ver mucho en anuncios en redes para seguir atrayendo a la gente, mejorar el espectáculo, los shows de medio tiempo y que una vez que una familia vaya, se considere aficionado”, afirmó.

Por último, el presidente de Capitanes habló sobre los objetivos de la franquicia para la nueva temporada que arrancará en noviembre, dejando en claro que quieren estar en playoffs y de paso, batir el récord de asistencia de la NBA G League.

“Nosotros siempre hemos tenido un objetivo claro de competitividad. En la liga se sorprendieron de lo competitivos que fuimos, se quedaron muy impresionados del nivel de los latinos. Como equipo queremos seguir creciendo, los últimos partidos de la temporada pasada teníamos una asistencia promedio de 10 mil pero vamos a iniciar con un objetivo claro esta temporada que es batir el récord de asistencia de G League que tienen los Toronto, que fueron 18 mil. Queremos no solo clasificar a playoffs sino jugar un partido de local en la Arena CDMX, porque si quedas entre los de abajo no juegas en tu cancha”, sentenció.