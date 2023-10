“México debe ser candidato para participar en el proyecto de expansión de la NBA”: Raúl Zárraga

La NBA volverá a México el próximo jueves 9 de noviembre cuando Orlando Magic se enfrente a Atlanta Hawks en un juego de temporada regular, por lo que a menos de un mes de que se realice el juego, Raúl Zárraga, director general de la NBA en México, destacó que nuevamente habrá sold out en la Arena CDMX y dio a conocer las dinámicas que habrá para que los fanáticos puedan asistir al partido o tener algún tipo de convivencia con los jugadores.

“Los boletos se acabaron, hay sold out, en el pre registro hubo más de 30 mil personas y cuando salieron a la venta, las entradas salieron volando. La experiencia que hemos logrado generar, se ve al momento que los boletos se venden porque nos hemos dedicado a que la experiencia en la Arena sea lo mejor posible. Hoy también estamos dedicados al contenido digital, hemos lanzado el NBA ID en donde la gente va a poder participar por premios asociados al juego, boletos para ir al juego, entrada a la práctica abierta, tomarse fotos con jugadores o conocer a una leyenda, son dinámicas de trivia y el que conteste mejor se gana el premio, ese es gratuito”, detalló en entrevista con los medios.

Además, el directivo explicó las razones por las que ahora habrá un solo juego de temporada regular en el país, pues dejó en claro que también se le debe de dar la suficiente importancia a los partidos de los Capitanes, que actualmente militan en la liga de desarrollo.

“Porque tenemos 24 juegos más con Capitanes, antes había dos, pero yo propuse que solo hubiera uno porque tenemos a Capitanes, cuando tú vas a un juego el nivel es de NBA y ahora con Toscano igual, y además es más económico. Entonces tenemos que ser estratégicos. Viene la NBA, pero se decidió tener el evento emblema y tan pronto pasa el juego tienes 24 partidos más de temporada regular con un equipo que además representa a México, porque también son los primeros pasos, es un camino, una visión de que el día de mañana México pueda estar a la altura de una expansión, como dije, no hay planes, pero esto también va a ayudar”, aseguró.

En esa misma línea, Raúl Zárraga mencionó que si bien no está en planes un proyecto de expansión para que un equipo de la NBA llegue a México, afirmó que están haciendo el trabajo necesario para que en un futuro sea considerado como un sólido candidato ante la posibilidad de que la liga decida finalmente expandir sus horizontes.

“Ahorita no tenemos planes de expansión, no está en el pizarrón, estamos enfocados en la renovación de nuestros derechos de transmisión. México puede ser un sólido candidato para participar en el proyecto de expansión, lo ha dicho el comisionado, falta tiempo, pero México debe estar a la altura para ser un candidato sólido ante lo posibilidad de una expansión. Ahorita estamos creando el mensaje y la estructura del negocio para que cuando llegue ese momento, esté México a la altura y te pueda decir, estamos a la altura de Seattle, Las Vegas o cualquier otra ciudad que esté interesada en expansión. Sí está visualizado, pero hoy no está en los planes, los planes son caminar por el camino correcto para que cuando quiera que llegue ese momento en el camino, yo tenga la fortaleza y la consistencia correcta para poder participar dignamente por esa oportunidad”, destacó.

Por último, el director de la NBA en México habló sobre la posibilidad de llevar más juegos de temporada regular a otras ciudades del país, dejando en claro que al día de hoy, solo Monterrey podría ser una sede alterna.

“Por ahora no hay planes de llevar la NBA a otro lugar fuera de la Ciudad de México; sin embargo, estamos abiertos a opciones. La única arena que podría tener un juego de temporada regular fuera de la CDMX sería Monterrey, más allá de temas legales es por una cuestión de infraestructura”, sentenció