Zeuxis busca darle la ‘bienvenida’ a la Catalina por el Campeonato Universal

El Campeonato Universal de Amazonas del CMLL puede traer una nueva rivalidad, después de que la boricua Zeuxis mandó un mensaje a la finalista, La Catalina.

En charla con los medios desde la Arena Coliseo, la campeona mundial de parejas aseguró que buscará mostrarle a la chilena un poco de la lucha libre.

“Sería una bienvenida, el hecho de que haya estado en WWE no significa mucho, porque no hizo nada, estuvo ahí pero no. Quiero darle la bienvenida y mostrarle lo mejor de la lucha libre mexicana”, dijo.

En ese mismo sentido, Zeuxis aseguró que no le importa su pasado en WWE, ahora Catalina debe trabajar para triunfar en la Arena México.

“Yo creo que siento que se confunde mucho, de que es la Diva del Ring, pero no es cierto. El hecho de que ella venga de una empresa de muchos fans no significa que haya hecho una productiva carrera. Le tiene que costar trabajo estar en la Arena México”.

Al igual que se ve en la final, pero espera que, en caso de no calificar, Lluvia o Silueta venzan a la chilena.

“Hay varias favoritas, como Lluvia y Dark Silueta, pero ahora nos toca ver quien gana y ver quien le da su bienvenida a la Catalina”, indicó.

En otros temas, la campeona de parejas espera poder seguir trascendiendo junto a Stephanie Vaquer con el cinturón mundial femenil del CMLL.

“No queremos estancarnos. Queremos exponer los campeonatos en NJPW o en Estados Unidos, no queremos cerrarnos las puertas. Queremos el récord de defensas”, dijo.

La segunda eliminatoria del campeonato universal de amazonas del CMLL se realizará el viernes 13 de octubre del 2023 en la Arena México.