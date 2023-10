Ángel Di María confirma su despedida de la Selección Argentina

Se confirmó una triste noticia para la albiceleste, luego de que Ángel Di María confirmó su retiro de la Selección de Argentina, en 2024.

Durante la transmisión del programa de radio Todo Pasa, el Fideo dio a conocer cuál será el último torneo que disputará con Argentina.

“Es la Copa América 2024 y se termina para mí; es lo último. Vine a Benfica y me eso me la posibilidad de seguir en la Selección, para continuar en un buen nivel. La verdad es que me gustaría estar en la próxima Copa América y estoy haciendo todo para estar”, reveló Di María.

"ES LA COPA AMÉRICA Y SE TERMINA PARA MÍ" 🥺



Reviví la nota completa con Di María 🔗 https://t.co/KDp4ItSn3t pic.twitter.com/ACNP8Lpy5Y — Todo Pasa (@todopasa1043) October 17, 2023

El atacante rosarino de 35 años, fue clave en las últimas tres conquistas de la Selección Argentina: Copa América 2021, Finalissima 2022 y Copa del Mundo 2022.

Por otra parte, Ángel Di María dejó abierta la puerta para regresar al futbol argentino con Rosario Central, tras su paso por el Benfica. Cabe mencionar que su contrato termina en seis meses.

“Siempre dije que quería volver cuando todavía me sienta bien, y creo que estoy en plenitud todavía. Mi contrato acá se termina en 2024 y es obvio que está esa opción. Tengo muy buena relación con Gonzalo (Belloso, presidente de Rosario Central). Hablo bastante con él. Él sabe que tengo esa intención. Sé que las puertas están abiertas y cuando se tenga que dar, se dará. No sé si sera en 2024 cuando se me termine el contrato acá, esperemos”, indicó.

Di María cuenta con 134 encuentros con la camiseta de Argentina, en donde anotó 29 goles, desde su debut en 2008.