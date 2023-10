Aficionada viaja miles de kilómetros para conocer a Hirving Lozano antes de perder la vista

El futbol es un deporte que ser caracteriza por tener una alta convocatoria con el público. Miles de aficionados viajan kilómetros y encienden los televisores para poder disfrutar de su equipo favorito en sus enfrentamientos. Este es el caso de una aficionada que decidió emprender un largo viaje para conocer a la Selección Mexicana y en especial a su ídolo, Hirving Lozano.

En redes sociales, la cuenta oficial del tricolor compartió un video en donde se le puede ver a la seguidora junto a su hija, contando como viajó desde Anchorage, Alaska, para ver el entrenamiento del combinado nacional y conocer en persona a su jugador favorito Chucky Lozano.

Esta historia se vuelve aún más impactante cuando la mujer expresa que está cerca de perder la vista completamente, debido a que sufrió un accidente con un cable de luz que le quitó la visión del ojo izquierdo y en el derecho un problema avanzado con la diabetes podría quitarle la visión.

Una Incondicional soñaba con conocer a @HirvingLozano70 antes de perder la vista por enfermedad...

En el video se puede apreciar como Hirving Lozano se toma el tiempo de saludar a su seguidora y entablan una gran charla en donde ambos se ven emocionados y muy felices por compartir el momento. “Chucky no te vayas a dejar mañana. No dejes que se arrimen a la portería, aunque te den tus chingazos, pero no te dejes”, comentó.