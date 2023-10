“El objetivo es quedar en el medallero y conseguir el boleto a Preolímpicos”: Fernanda Oviedo

Fernanda Oviedo Guadarrama es una deportista oriunda de Salamanca, Guanajuato, que buscará hacer historia con la Selección mexicana de hockey sobre pasto en los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023 luego de conquistar el oro en la justa centroamericana de San Salvador 2023.

En entrevista exclusiva con Publisport, la atleta de 27 años habló sobre sus inicios en el hockey, el orgullo que significa representar a México, así como sus expectativas con la selección femenil en la justa continental y su ilusión por disputar unos Juegos Olímpicos.

¿Cómo fue que empezaste a practicar hockey sobre pasto?

Mis papás siempre me inculcaron a mis hermanos y a mí a hacer deporte; yo antes practicaba basquetbol por mi mamá. Por coincidencias del destino, cerca de mi casa entrenaba un equipo de hockey sala, que es sobre una cancha de cemento o duela y mi hermana empezó a ir. Cuando yo iba por ella, el entrenador me invitó, me convenció y al final me gustó mucho, se me hizo un deporte muy interesante. Me di cuenta que era buena y me gustó que había mucha competencia, Había una liga, nos llevaban a otros juegos a competir y decidí quedarme. Desde el 2006 practico hockey, representé a Salamanca y también a Guanajuato, que es mi estado. En 2012 me convocaron a un Panamericano Júnior, quedé en la lista final y representé a México por primera vez en el torneo que fue en Guadalajara. Ya en 2013 jugué por primera vez en selección mayor y desde ese entonces aquí sigo.

¿Qué enseñanzas te ha dejado tu deporte?

La verdad es un estilo de vida que me ha dado muchas cosas. Me inculcó valores, me dio disciplina y la parte académica también, por ejemplo,en mi carrera universitaria me becaron por el hockey. Me ha dado experiencias y lecciones de vida, oportunidades para conocer otros países y culturas. También amistades, incluso puedo decir que ahorita ya soy amiga de deportistas que admiraba, en el CENAR me ha tocado saludar a gente que es referente en cada disciplina, que antes yo veía en la tele y ahora los saludo; por ejemplo, Nuria Diosado (nado sincronizado), Carlos Sansores (taekwondo), Aída Román (tiro con arco) y muchos otros deportistas. Es algo muy grato.

En los Juegos Centroamericanos lograron un oro histórico, pero, ¿cómo fue esa proceso y la experiencia de lograr algo único?

Fue un proceso difícil en cuanto a constancia, sacrificar y arriesgar cosas, porque fue un año en el que nos encerramos aquí en el CNAR (Centro Nacional de Alto Rendimiento) un año, en el que muchas dejaron a sus amigos, familias y nos comprometimos con el equipo a ganar. Fue un reto muy grande, pero ha sido de los procesos que en lo personal más he disfrutado, porque he sacado mi mejor versión como deportista y persona. Desde el principio del proceso teníamos el objetivo muy claro que era la medalla de oro porque en Centroamericanos anteriores estuvimos a nada de ganarla y no se concretaba. Al final creo que ahora lo que hizo la diferencia fue el grupo, la mentalidad, las ganas desde un principio, el estar decretando que queríamos eso y fuimos por ello. Fue una experiencia inolvidable porque fue histórica para el hockey femenil porque nunca se había ganado el oro y por fin se dio, nos llenó mucho de alegría. Sin duda ha sido un parteaguas en mi carrera que me ha llenado el alma.

¿Qué significa para ti tener la gran oportunidad de representar a México y conseguir logros históricos?

La verdad sí se siente una responsabilidad grande, pero esto conlleva a esforzarme siempre. También me siento agradecida con la vida, con la familia y el país que nos apoya. El escuchar el Himno Nacional es de mis partes favoritas y también el entrar por el túnel para la inauguración de Panamericanos o Centroamericanos. El himno la verdad hay mucho sentimiento de por medio, la parte de un soldado en cada hijo te dio me quiebra, es algo que te motiva, algo intrínseco y tan personal que a la hora del partido te motiva al 100% para que puedas concretar los objetivos de cada partido.

¿Qué diferencia puedes encontrar de la Fernanda que debutó en Toronto 2015 con ahora en Santiago 2023?

En mi primer Panamericano yo no sabía cómo era vivir esa experiencia, el convivir con atletas de talla internacional en la villa panamericana. Incluso convivir con otras disciplinas, ir a ver otros deportes, esa vez la viví al tope. Una diferencia creo que soy un poco más madura en cuestión de decisiones, respetar mi mentalidad, espiritualidad, que mi cuerpo necesita descanso para que yo pueda rendir, esa parte que antes tal vez no le daba importancia. Ahora son mis terceros Juegos Panamericanos, pero yo me sigo emocionando como si fuera la primera vez.

Eres una de las jugadoras con mas experiencia, ¿qué responsabilidad representa para ti?

Ya no soy la joven como antes, por ejemplo en Centroamericanos se me dio la oportunidad de ser una de las tres capitanas y ahí fue donde me cayó el 20 de que sí era de las chicas experimentadas y que ahora yo tenía esa responsabilidad de apoyar, cobijar, instruir a las chicas que van empezando y tratar de estar ahí para el equipo. Sí es una responsabilidad pero también mis compañeras de equipo me han ayudado a que e caiga el 20 porque se acercan conmigo, me piden consejos y ya saben que estoy para ellas dentro y fuera de la cancha. Ha sido algo muy bonito que agradezco muchísimo porque también me siento como una de las hermanas mayores del equipo, de por sí soy la hermana mayor en mi familia, entonces me gusta ese sentimiento de cuidar de los míos.

¿Qué podemos esperar de la Selección femenil de hockey en Santiago? ¿Genera cierta presión la expectativa que se ha generado por el oro en Centroamericanos?

Nos gustó hacer historia, pero no queremos que se quede en Centroamericanos. Nos estamos poniendo la batuta más arriba, queremos seguir logrando cosas, pero sabemos que es un trabajo duro. Para el Panamericano no sentimos presión como tal, es más algo personal que te lo debes a ti, pero no tanto por el qué dirán. Después del Centroamericano nos encontramos a muchas personas que luego nos dicen que les transmitimos mucho sentimiento, creo que nos sentimos más respaldadas. El objetivo que queremos para estos Juegos es quedar dentro del medallero, nuestro plan es estar en tercer lugar porque nunca se ha tenido una medalla panamericana y superar el cuarto panamericano que se obtuvo en 1991. Queremos pasar al Preolímpico, el primer lugar pasa directo a Juegos Olímpicos y el segundo, tercero y cuarto lugar se van a un repechaje. De ahí, son 16 equipos y solo cuatro quedan fuera para ir a Olímpicos. Es una oportunidad muy grande para nosotras, todas estamos en la misma sintonía y vamos a darlo todo para que se pueda lograr.

¿Cómo vez internamente a la selección para estos Panamericanos?

La base es totalmente nueva, es un equipo con mucho futuro. Nunca me había tocado una generación tan buena, habilidosa en cuestión técnica y táctica, tan disciplinada en la parte del gimnasio, nutrición, descanso, hidratación; es una generación con mucha ambición.

Has tenido una gran carrera que podría sellarse con la asistencia a JJOO, ¿te ves en París 2024?

Antes lo veía muy lejano, yo decía ‘hockey para México solo llega a Panamericanos’. Ahorita con estas chicas, porque la mayor parte del equipo es gente nueva, pero muy habilidosa y disciplinada, no lo veo complicado. Quiero irme paso a paso, segura que queremos ese pase para el Preolímpico y ya en el preolímpico trabajar duro y tratar de cumplir ese sueño, claro que lo que todo deportista sueña es ir a unos Juegos Olímpicos, pero ahora, la Fernanda de hace dos años tal vez lo veía muy lejano, la de hoy lo ve muy cercano y posible. Es muy pesado, es duro y hay muchas cosa en contra, pero creo que cada vez estamos más cerca de ese sueño. Si no es para París 2024 creo que para el siguiente que es en Los Ángeles 2028 sí; es constancia, trabajo y soñar en grande.

¿Qué consideras que le hace falta al hockey para ser un deporte más reconocido por la afición mexicana y los propios medios?

Siento que sí le hemos batallado un poquito porque es un deporte que no es tan conocido y en el que no tenemos los ojos sobre nosotras. Creo que hace falta más estructura, ya hablando de la familia del hockey, que nos ayuden con la difusión. Ahorita nos han apoyado nuestras instituciones del deporte en cuestión de becas y estímulos económicos. Pero por ejemplo aquí en el CNAR que tiene instalaciones increíbles con un buen gimnasio, un comedor también que nos ayuda a tener una dieta balanceada, pero hablando de nuestro deporte no tenemos cancha de hockey sobre pasto oficial, había una pero ya no es funcional. Hay muy pocas canchas en el país y están en Mexicali, Guadalajara y Salamanca, lo malo de allá es que no tenemos las instalaciones y servicios que nos ofrece el CNAR. Incluso hace poco fuimos a Salamanca, nos tuvimos que pagar el hotel y todo de nuestra bolsa porque al final de cuentas es para entrenar y mejorar porque tenemos el objetivo claro. Pero creo que sí hace falta un poco más ese apoyo en cuestión de giras internacionales y juegos de preparación para que nuestro nivel de juego sea más real previo a competencias. También instalaciones de hockey, una cancha que tenga las condiciones para una selección, eso es lo que nos hace falta y que es nuestro talón de aquiles, eso es en lo que andamos batallando.

Ahorita que mencionaste el tema de Salamanca, ¿ustedes han enfrentado dificultades con becas por parte de la Conade como lo han tenido otros deportistas?

No, actualmente ya tenemos beca la mayoría de nosotras. Obviamente hay chicas nuevas que se integraron y no la tienen, pero la mayoría de nosotras sí contamos con la beca de Conade. Pero no hemos contado con el apoyo para ir a giras a otros países o juegos de preparación y campamentos fuera de aquí, pero es algo que como deportista sabes que al final ves por ti y dar lo que puedas para tener el mejor ambiente para entrenar y estar lo mejor preparada.