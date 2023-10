“Mientras me siga sintiendo bien, voy a estar en Selección”: Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa ha sido blanco de críticas por querer jugar su sexto Mundial con la Selección mexicana, pues muchos consideran que ya debería retirarse y darle oportunidad a las nuevas generaciones de porteros.

Sin embargo, tras el duelo amistoso contra Alemania, el arquero del Salernitana dejó en claro que, mientras se sienta en condiciones de aportar, no renunciará al Tri.

“Mientras me siga sintiendo bien y con la capacidad de aportar, físicamente entero y el cuerpo técnico así lo crea, voy a estar en la selección aportando, ayudando, jugando o cuando no me toque jugar”, mencionó para TUDN.

En esa misma línea, el guardameta de 38 años reconoció que las constantes críticas que recibe son normales debido a su edad; sin embargo, es algo que no le quita el sueño.

“Es entendible que lo vean así por mi edad. Es lógico y normal, pero yo creo que es solamente un número. Me enfoco en lo mío en la cancha, lo demás nunca se ha podido controlar y día a día en mi equipo trabajo ante las dificultades que es estar en un equipo como Salernitana, buscar darle la vuelta, me sigue haciendo crecer y sentirme vivo”, sentenció.

Es importante mencionar que Guillermo Ochoa llegaría con 41 años a la próxima Copa del Mundo y pese a la división de opiniones sobre su titularidad en selección, Jaime Lozano aseguró recientemente que hoy en día, es el mejor portero que tiene México.