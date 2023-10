“Cruz Azul regresa con hambre de triunfos”: Charly Rodríguez

Cruz Azul atraviesa una crisis de resultados que lo colocan en la antepenúltima posición del Apertura 2023; sin embargo en el interior del equipo confían que aún pueden meterse a puestos de clasificación.

En conferencia de prensa previo al duelo contra Tigres, Carlos Rodríguez dejó en claro que la goleada ante Pumas quedó atrás y la Máquina está hambrienta de triunfos que le den puntos vitales para mantener vivas sus esperanzas de instalarse en Liguilla.

Regresamos con esa hambre de triunfos, de conseguir esas victorias que todos sabemos que ocupamos para estar en los lugares de la Liguilla, así que trabajando fuerte. Van a ser rivales complicados los que nos toquen, así que debemos poner el empeño de cada uno y disminuir el margen de error en cada partido”, afirmó.

Asimismo, el centrocampista de 26 años habló sobre su ausencia en su última convocatoria de la Selección mexicana, revelando que tuvo una charla con Jaime Lozano sobre el porqué no fue requerido.

Tuve una llamada con él y hablamos un poco, me dijo el porqué decidió llamar a otros jugadores. A uno le toca seguir trabajando, mientras uno lo haga bien y demuestre partido a partido lo que quiere el técnico de la Selección mexicana, me llegará el llamado. Me toca seguir mejorando, seguir creciendo y hacer lo que le gusta el técnico para ganarme el llamado”,sentenció.