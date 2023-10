Santiago Giménez rompe el silencio sobre los rumores de su futuro

El momento que vive Santiago Giménez con el Feyenoord ha despertado el interés de varios clubes importantes del viejo continente.

Te interesa: El Feyenoord pide 100 millones por Santi Giménez

Incluso, se ha rumorado que el Real Madrid sería uno de los equipos más interesados en hacerse de sus servicios; sin embargo, el Chaquito rompió el silencio y mediante sus redes sociales pidió no hacer caso sobre las especulaciones respecto a su futuro.

Santiago Giménez es el máximo goleador de la Eredivisie. Foto: @Feyenoord

“En las últimas horas han salido declaraciones acerca de mi futuro que han surgido de fuentes lejanas a mi entorno. Ante está situación, me gustaría aclarar, que no tengo representante y que el encargado de mi carrera es mi papá con la ayuda de Mariel”, mencionó.

“Es importante no tomar en cuenta versiones que no hayan sido realizadas por ellos o por mí. Agradezco mucho la comprensión y el apoyo que todos me muestran día a día. Siempre hemos sido muy abiertos con la información y sepan que en cuanto haya alguna noticia que dar se las haremos saber con mucho gusto”, añadió.

cuenta versiones que no hayan sido realizadas por ellos o por mí.

Agradezco mucho la comprensión y el apoyo que todos me muestran día a día. Siempre hemos sido muy abiertos con la información y sepan que en cuanto haya alguna noticia que dar se las haremos saber con mucho gusto. — Santiago Gimenez (@Santigim11) October 28, 2023

Es importante mencionar que en la actual temporada, el Bebote ha marcado 15 goles en 11 juegos que ha disputado con el Feyenoord, por lo que todo indica a que su salida del club está cada vez más cercana.