Christian Horner aseguró que subcampeonato de Checo no es clave para seguir en Red Bull

Durante las prácticas del Gran Premio de México, Christian Horner, habló de la continuación de Sergio Pérez para la siguiente temporada, pues mucho se esta hablando acerca de la lucha del subcampeonato de pilotos y de no ser obtenido por Checo, Red Bull rescindirá de sus servicios.

En entrevista para Fox Sports, Horner aprovechó la pausa entre pruebas para aclarar dichos rumores y aseguró que el subcampeonato no es clave para que el mexicano siga con la escudería.

“Hemos preguntado qué tanto es cierto que la continuidad de Checo dependería de que asegure el subcampeonato del mundo y Horner nos dijo textualmente: ‘No sé dónde ni cómo empezó eso (rumor), pero no es cierto, no es una exigencia para que mantenga su asiento’”, reportó Diego Mejía de Fox Sports.

De igual manera, el líder de Red Bull, se mostró satisfecho con la presentación de los monoplazas de Max y Checo en las primeras pruebas del circuito.

“Hemos podido hablar con Christian Horner en este intermedio entre la Prueba Libre 1 y la segunda. Nos dice que esa primera práctica ha sido bastante positiva para ambos lados del garaje”, dijo Mejía.

Sergio Pérez actualmente conserva el segundo lugar en el campeonato de pilotos con 240 puntos pero lo sigue muy de cerca Lewis Hamilton, tan solo a 39 puntos por lo que se espera que el mexicano tenga un excelente resultado en la carrera.