‘Chivas tiene las armas para ser campeonas’: Anette Vázquez

Las Chivas del Guadalajara se perfilan como uno de los equipos candidatos en la Liga MX Femenil en su parte final, por lo que se muestran ilusionadas por este buen paso, aseguró la delantera Anette Vázquez.

La ariete platicó en exclusiva con Publimetro sobre sus sensaciones con el Rebaño, el crecimiento del futbol mexicano femenil y el desarrollo de la temporada con Chivas.

¿Cómo ha sido la temporada de Chivas?

Desde el principio, tuvimos una pretemporada muy buena, y desde ahí, toda la base está bien cimentada. Siento que cada semana estamos mejorando y demostrando de lo que estamos hechas, por lo que nos ha ido super bien. No hemos parado ni un día, ni en la cancha, ni en el gym, y en lo grupal, siento que somos un gran equipo, y ahora estamos trabajando para superar los detalles que nos hicieron más unidad y a la hora de los partidos, siempre estamos juntas y luchando, entrenamiento a entrenamiento y creo que llegaremos muy lejos.

¿Qué opinas de la evolución del futbol femenil en México?

Me emociona mucho, por qué creo que me tocó una parte donde no teníamos muchas cosas y ahora tenemos gran apoyo y me ilusiona todo lo que está pasando para ver una evolución que hemos tenido. En mi primer día, vimos eso, porque nos faltaban los uniformes, los balones y otras herramientas, y ahora vemos ese crecimiento para hacernos más profesional en todos los ámbitos, desde un entrenamiento, hasta en los vestidores. Hemos evolucionado en el nivel, ya que ahora ya no se ven tantas goleadas, porque los equipos son más fuertes, y ahora nos cuesta ganarles a todas.

Anette Vázquez es una de las referentes en el ataque de Chivas

¿Cómo Chivas se abre el camino para que las más jóvenes puedan ser futbolistas?

Desde siempre se ha buscado inspirar a más niñas y niños en el tema futbolístico, y creo que Chivas tiene mucho trabajo en áreas muy importantes, no solo en todo lo que es el club, también en lo que representa a Guadalajara. Ahora sé buscar a los jóvenes quieran estar en el club, el querer representar a los colores y se siente muy bien que ves a un equipo que está apoyando a los jóvenes. Me pongo a pensar lo que las demás personas sienten al vernos jugar, al vernos correr por un balón y representar y todo lo que somos para las demás personas, entonces siento que eso es algo que más le motiva a los niños y a las niñas.

¿Cómo ha sido tu evolución como futbolistas?

Ha sido con mucha perseverancia, y desde hace un año, junto me cambió ese chip y me di cuenta de que mi futbol cambió. Antes jugaba de volante, y ahora estoy de interior, en el centro. En ese momento, con la gente de análisis, he visto esa evolución, en la cancha, y se nota en la toma de decisiones, en nuestros pases, en el golpeo, en las ideas de juego, en las formaciones, y ahora ya podemos jugar de otras formas. Cuando el club crece, nosotras tenemos una gran evolución.

¿Cuáles son las armas que tiene Chivas para buscar el título?

Estoy segura de que tenemos las armas para pelear en la liguilla. Estamos unidas y eso es lo más importante. Creemos en el proyecto y queremos ser campeonas, se siente esa vibra de que estamos en la misma sintonía, y tenemos la ilusión. Somos un equipo y eso nos da mucho, porque el entrenador siempre nos recuerda que, a pesar de las individualidades, debemos estar unidas.

¿Qué opinas de los nuevos jerseys que presentó Puma para el Rebaño?

Con toda la tecnología que han colocado, nosotros como jugadoras, nos ha traído un gran impacto, pues en la cancha, y también fuera, cada prenda que nos han dado es perfecta y nos ayuda mucho a nuestro desarrollo en el campo.

Anette Vázquez es una de las referentes en el ataque de Chivas

¿Qué opinas de iniciativas creadas por la marca como Forever Bether, en que usan botellas recicladas para el diseño de jerseys?

Es una tecnología bastante creativa, porque sirve para cuidar al medio ambiente, y está conectada con todo lo que representamos, y lo que representa Puma, además de que es una conectividad con el medio ambiente y creo que es importante representar esa parte de cuidar al mundo.

¿Cómo te beneficia este tipo de tecnología?

Este nuevo jersey tiene unos orificios en la parte de la espalda, en la parte de atrás y la textura es un poco más delgada en todo el jersey, lo que la hace más fresca. Desde que llegue a Chivas, hace seis o siete años, ha sido una mejoría día a día. Me encantó esta eso de esa tecnología porque antes no tenía esa parte y pues sí, era como o estaban más apretadas y ahorita, pues está increíble esa parte, que te hace más fácil ponerla, sin perder la esencia, además de que tiene el escudo que sigue brillando, y las líneas que están increíbles. Mi jersey favorito es el de local por lo que representa.