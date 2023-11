VIDEO: Aficionados mexicanos son víctimas de las peleas entre barras de Boca y Fluminense

Los conflictos entre los seguidores de Boca Juniors y Fluminense siguen repitiéndose en las playas de Brasil, en donde muchas personas se han visto afectadas por la brutalidad de los choques y la poca capacidad de la policía para evitar estos incidentes. Esta ocasión es una familia mexicana la que fue víctima de estos hechos y dio su testimonio.

En redes sociales se han viralizado varios videos en donde se puede apreciar como una gran cantidad de personas tiene que salir corriendo de la playa debido a que en un momento de tranquilidad los aficionados del Fluminense se juntaron para emboscar a los visitantes y golpearlos de forma violenta.

Las autoridades se hicieron presentes y en las imágenes también se les puede ver con una actitud violenta hacia los seguidores de Boca Juniors a quienes golpean y detienen. Uno de los videos destacados referentes al incidente es uno compartido por TNT Argentina, en donde se puede oír el testimonio de una familia mexicana afectada.

“Nosotros viajamos desde México para disfrutar de esta fiesta, no puede ser posible que nos hagan esto. Nos robaron carteras, nos pegaron, nos lanzaron sillas y palos”, comentó.

Altercados registrados en las playas de Río entre seguidores de Boca y Fluminense.



(Vía 📹 @SC_ESPN) pic.twitter.com/3ZPMSC7Xwl — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 2, 2023

Así mismo, el padre del joven que narró la terrible experiencia hizo un llamado a la Conmebol a que ponga más atención en incidentes como este, ya que ahora se encuentra en una postura complicada donde ha perdido su dinero y sus pertenencias, en donde se encontraban sus documentos para viajar.

“Quiero decir que esto va más allá de un partido de futbol. Viaje desde México con mi familia para vivir una fiesta y me robaron pasaportes, cartera, llaves de auto, dinero, todo. Me golpearon y lo que más me duele es que no pude defender a mi familia, mi señora está destrozada”, finalizó.