“La Liga MX está estancada, hay poca oportunidad al mexicano”: Rafa Márquez Lugo

El futbol mexicano se encuentra en un proceso de reestructuración con miras al Mundial 2026 luego del fracaso en Qatar 2022; sin embargo, para Rafael Márquez Lugo, el balompié azteca aún sigue estancado, pues en entrevista exclusiva con Publisport, aseguró que la poca oportunidad a los jugadores nacionales es un factor importante en este tema debido al sobrecupo que sigue habiendo de extranjeros.

Te interesa: América le pega un baile a Tijuana y logra su octavo triunfo consecutivo

“El futbol mexicano está estancado en los últimos años, prueba clara es lo que sucedió en el Mundial. La poca oportunidad que hay para los futbolistas nacidos en México de desarrollarse en su liga, la cantidad de extranjeros que vienen, muchos, no todos, pero más por negocio que por un tema de calidad”, mencionó.

Por consecuencia, el exfutbolista de Chivas lamentó que esto termine por repercutir en Selección mexicana, ya que hay pocos jugadores que se exportan a Europa.

“Todo eso ya le está pegando al futbol mexicano. Hoy vemos que está Memo Ochoa y no tienes ese recambio, yo sí creo que estamos en un momento en el que hubiera sido importante un cambio de fondo y mientras no venga ese cambio en la Liga MX para apoyar a la Selección, para mandar a futbolistas jóvenes a Europa, todo lo que nos han venido prometiendo pero no ha sucedido, hasta que no pase, yo creo que va a ser difícil aspirar a ser la Selección que nos quieren vender”, indicó.

Pese a ello, Márquez Lugo ve positivo el hecho de que Jaime Lozano se haya quedado como técnico definitivo para el proceso mundialista, pues considera que tiene el respaldo de varios de seleccionados debido a que los conoce desde procesos de Selecciones menores.

“Sí, fue una muy buena decisión y lo sé de primera mano. Los futbolistas adoran a Jaime, no hay que olvidar que 15 de ellos estuvieron en un proceso desde Sub-20, a estos chavos Lozano los conoce desde hace tiempo y a la mayoría los terminó llevando a las olimpiadas y ahora gran parte de ellos ya está en Selección mayor”, destacó.

“No hubo una buena comunicación en la manera en que llegó el técnico anterior, Diego Cocca. El grupo estaba muy molesto, no lo aceptaron, muchas cosas que no les gustaba. Y poner a Jaime, ver a los futbolistas hablando que querían un técnico mexicano, creo que fue un buen acierto y se va a confirmar que lo fue hasta que los futbolistas decidan respaldarlo, y me parece que hasta ahora lo están haciendo”, sentenció.