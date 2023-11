David Villa le da la bienvenida a Santiago Giménez en LaLiga: ‘Es un gran jugador’

La actualidad de Santiago Giménez en el Viejo continente ha causado furor en varias ligas, incluyendo España, por lo que un referente mundial como David Villa le da la bienvenida al seleccionado mexicano al futbol ibérico.

En entrevista exclusiva con Publimetro, el campeón del mundo con España en 2010 habló sobre la actualidad del Barcelona con Xavi Hernández, de la Selección Española y el Mundial del 2026.

¿Cómo ves la actualidad del Barcelona en LaLiga y en la Champions League?

— El Barcelona ha empezado muy bien la temporada, tanto en LaLiga, como en la Champions League, y viene de afrontar el Clásico, además de estar con varias bajas, pero aun así está sacando los resultados adelante, y la verdad, estoy contento de verles un gran inicio.

¿Y al Atlético de Madrid?

— Un poco similar, están teniendo buenas rachas, y aunque el Atlético tiene menos puntos, pero también tiene un partido menos que el Barcelona, y aunque ha arrancado bien en LaLiga y en la Champions League, y estoy feliz de ver a mis dos exequipos arrancar bien esta temporada.

¿Cómo has visto la actualidad de Jude Bellingham en el Real Madrid?

— Está siendo el mejor jugador de LaLiga, quizá junto a Griezmann, que está haciendo un gran arranque, pero creo que es muy bueno que este tipo de jugadores lleguen a la Liga, aunque me gustaría que también lleguen a equipos como el Barcelona, el Atlético de Madrid, o al Valencia. Aunque lo importante es que tener grandes jugadores hace crecer a LaLiga y creo que es un fichaje fantástico y la gente está disfrutado mucho de él.

Con tu experiencia, ¿Cómo varias a Santiago Giménez en un equipo como Barcelona o Atlético de Madrid?

— He oído mucho sobre Santiago Giménez, no he tenido la suerte de verle jugar, así que no puedo analizarlo deportivamente, pero yo pienso que, si se está hablando tanto de él, es porque es un gran jugador, y siempre es bienvenido a LaLiga ese tipo de jugadores. Los grandes jugadores pueden jugar en cualquier equipo y este chico, por lo que he leído y he podido ver detenidamente, tiene una trayectoria importante y puede ser que algún día pueda estar aquí en la Liga.

¿Qué recomendación le darías a los mexicanos que buscan estar en equipos como el Barcelona o el Atlético?

— Ya no solo para los mexicanos, sino para todos los futbolistas en general, al final pertenecer a un equipo como el Barcelona o al Real Madrid es algo muy complicado, solo está el alcance de muy pocos y yo siempre digo lo mismo, el único consejo que puedo dar es trabajar día a día para ser mejor. Con ilusión, ganas y un poco de talento, los jugadores que son profesionales pueden conseguir las metas más difíciles.

¿Qué opinas de la evolución de Xavi Hernández en Barcelona como entrenador?

— Yo solo tengo buenas palabras para Xavi por qué es mi amigo. Como entrenador ha cambiado la dinámica del equipo, no solo con resultados o títulos, sino que le ha devuelto la ilusión a la afición del Barcelona, que había perdido eso en los últimos años, y creo que estamos muy agradecidos con lo que ha hecho Xavi en esta etapa.

David Villa

¿Cómo ves la actualidad de la Selección Española?

— Llevan una racha muy buena, vienen jugando muy bien. Consiguieron el título de la Nations League hace poquito y eso nos ha hecho estar muy orgulloso. Esta clasificación para la Euro está siendo muy buena, no solo por los resultados, también por el juego y sobre todo por la ilusión en la gente. Lo importante es que la gente se sienta identificada con su Selección y que esté orgullosa de verla jugar, y creo que estos chicos lo están haciendo muy bien.

¿Qué expectativas hay alrededor de España rumbo al Mundial del 2026?

— Cuando ganamos y cuando no ganamos, yo creo que España debe optar siempre a ser uno de los favoritos y estar entre los mejores del Mundial. Esta Selección ha demostrado poder estar en tres los mejores, aunque queda mucho. Una Eurocopa de por medio, pero son una plantilla joven, que tiene muchos años por delante y que van a llegar a este Mundial en plenitud, y espero y deseo que lo puedan hacer.

¿Qué opinas del nuevo formato del Mundial, que aumenta a 48 participantes?

— Cuando se toman decisiones, hay opiniones de todo tipo. Puede parecer que, al haber más equipos, pueda haber menos competitividad o resultados más dispares, pero, por otro lado, también se da la oportunidad a otros países de que puedan acudir a un Mundial que no han tenido la oportunidad por las clasificaciones tan difíciles que había. Yo no soy el que pongo las normas, yo solo fui un jugador y creo que los jugadores deben solo enfocarse en jugar, ya que ya se ha tomado esta decisión. No tengo una opinión, ni favorable, no desfavorable, simplemente espero que se haya tomado por el bien del futbol.