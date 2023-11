Julio César Chávez Jr. rompe el silencio y apunta a regresar a boxear

Tras la última polémica de Julio César Chávez Jr y su supuesta intervención a un hospital psiquiátrico, fue el hijo de la leyenda quien aseguró que no ha se ha visto involucrado en un tema similar.

En entrevista con Cancha, Chávez Jr. Indicó que hubo muchos rumores alrededor de su salud.

“Estábamos hablando hace rato de un video de un hospital donde estaba un muchacho loco y dicen que se parece a mí. Platicábamos eso y qué difícil que la gente lo haya creído porque es completamente una mentira”

Además, recordó que, después de sus polémicas, busca que su historia sea un ejemplo para los jóvenes y para los que siguen peleando con una adicción.

“Yo estoy bien a pesar de tener 20 años de carrera profesional, ya tengo 60 peleas profesionales, estoy motivado, y sabes lo que ha pasado, en lugar de agarrarlo para mal lo quiero agarrar para bien. Para ser un ejemplo para la juventud, que a lo mejor hice mal unas cosas, las pagué, y lo que sigue en mi carrera”, dijo en entrevista con Cancha.

Además, recordó cuál ha sido su capítulo más complicado en su carrera, aunque ha sido fuera de los cuadriláteros.

“Lo más difícil de este tiempo fue no ver a mis hijos. Tú sabes que los niños son los que realmente requieren del tiempo de los padres, ya la esposa, los amigos pueden llevar la vida sola, pero los niños el tiempo que les dejé de ver es lo que más me pesa, pero espero poco a poco platicarlo con ellos y darles más tiempo para que no me afecte y no les afecte a ellos en un futuro, es lo que más me interesa a mí”.

También afirmó que le gustaría tener un regreso a los cuadriláteros en la categoría de peso semicompleto.

“Sería en semicompleto, pelear con los mejores, siempre ha sido así, he peleado con Canelo, con Jacobs. Son dos años de inactividad, bajando de peso, simplemente es llegar a un acuerdo y me den el tiempo necesario para prepararme”, concluyó. “Puedo negociar con el que sea, gracias a Dios con el que quiera, es importante eso y me da tranquilidad, creo que es importante que un promotor o manager te apoyen en tu carrera y buscaremos a alguien”.