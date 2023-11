“No me desagradaría venir”: Trae Young sobre una posible expansión de la NBA en México

Atlanta Hawks jugará por primera vez en México este 9 de noviembre cuando enfrente al Orlando Magic en la Arena Ciudad de México.

Previo a este duelo, Trae Young, líder del equipo, habló sobre la posibilidad de que la NBA expanda sus horizontes en el país azteca, asegurando que es una gran plaza debido a que la Arena CDMX es un buen escenario para la práctica del basquetbol, además de la entrega del público tricolor.

“Sé que eventualmente se van a expandir, no se sabe en qué temporada será, pero no me molestaría venir aquí una vez al año, es una gran Arena, un gran gimnasio en el que vamos a jugar. Nunca he jugado aquí, pero he escuchado que los fanáticos son electrizantes, así que no me molestaría”, destacó.

Asimismo, el dos veces All Star de los Hawks destacó la importancia de que la NBA organice partidos fuera de Estados Unidos y Canadá, puesto que también beneficia a los jugadores, ya que se inmiscuyen en una cultura nueva con diferentes aficionados.

“Es importante no solo para los fanáticos de aquí, también para nosotros tener los juegos internacionales. Nosotros como jugadores podemos venir aquí y experimentar cosas nuevas, conocer a nuevas personas y experimentar una cultura que si no jugáramos, quién sabe si estaríamos aquí. Es una bendición. Estoy honrado de jugar aquí”, sentenció.