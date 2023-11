“Voy a partirme la ma... por mis compañeros”: Julián Quiñones

Julián Quiñones tendrá su primera experiencia con la Selección mexicana, ya que fue convocado para los duelos de Nations League en los que el Tri se jugará el boleto a la Copa América 2024.

El atacante del América ya tuvo su primera práctica con el combinado azteca y al término de la misma dejó en claro que viene con la voluntad de adaptarse al sistema de juego de Jaime Lozano.

“Yo me voy a acostumbrar al sistema de la Selección, no vengo a que la Selección se acostumbre a mí, yo vengo a aportar. Voy a aportar mi talento y mi voluntad para que la Selección pueda ganar partidos y esté jugando bien”, mencionó en entrevista con TUDN.

En ese sentido, el futbolista de 26 años mostró disposición para aportar a la defensiva y al ataque, asegurando que se “partirá la madre” por sus compañeros dentro y fuera del terreno de juego.

“Le puedo dar a la Selección lo que el cuerpo técnico me pida, yo no le puedo dar más de ahí porque me estaría sobrellevando, esto es una selección y es lo que importa. Aportándole mucho al equipo en ataque como en defensa partiéndome la madre por mis compañeros, van a tener un compañero dentro y fuera del campo que los va a respaldar a como dé lugar”, sentenció.