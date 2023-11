Alexis Sánchez hace guiño al América

Para nadie es un secreto que los futbolistas chilenos se han visto seducidos por el futbol mexicano en mucha ocasiones, la competitividad y el buen ambiente que se vive a cada partido han hecho que grandes estrellas del país sudamericano se vean interesados en llegar a la Liga MX. En su momento se habló de Arturo Vidal y ahora es Alexis Sánchez el que se suma a la lista.

Fue en entrevista para TUDN con Iván Zamorano, que el atacante del Inter de Milan fue cuestionado sobre su futuro y si ve la posibilidad de jugar en el futbol mexicano. A los que el jugador contestó con contundencia, señalando que más allá de tener la Liga MX en el radar, ya tiene equipo favorito para llegar.

“Si me gustaría jugar en México. Me llama la atención, porque hay equipos que son apasionados. Me gustaría, no sé cuando... Hay varios equipos que conozco, pero me gusta América, por la afición, como son, la capital y por lo que me ha contado Diego Valdés”, finalizó.

Es importante mencionar que a raíz de estas declaraciones, varios aficionados Azulcremas se han ilusionado pidiendo su llegada en cuanto el jugador termine su contrato con el Inter de Milan. Recordar que en el pasado grandes figuras internacionales han sonado para llegar al nido, pero ninguna se ha logrado concretar debido a diversos factores.

Dentro de los intereses del delantero chileno también está la MLS, en donde tampoco descarta jugar teniendo como lugares favoritos para una posible llegada a Los Ángeles y Miami.

“Me gustaría también, otra cultura, otro idioma que me gustaría perfeccionar el inglés, me gustaría vivir en Los Ángeles, Miami, no lo sé, no lo tengo nada concreto ahora, estoy enfocado en Champions con el Inter”, finalizó.