‘AEW busca superar las fronteras y llegar a México’: Thunder Rosa

Thunder Rosa aseguró que la lucha libre femenil se encuentra en un apogeo, gracias al desarrollo en el deporte

La lucha libre se encuentra en un momento de crecimiento, esto gracias a la aparición de nuevas empresas como All Elite Wrestling (AEW), que está conquistando Estados Unidos y se ha expandido a Europa, aunque su nuevo objetivo apunta a México, gracias a estrellas como Thunder Rosa, quien se encuentra muy cerca de regresar a los cuadriláteros tras una lesión en la espalda sufrida en 2022.

La Mera Mera platicó en exclusiva con Publisport sobre este crecimiento como empresa y para la lucha libre femenil, además de la exposición de estrellas en AEW como el campeón MJF, en conjunto a leyendas del deporte como Bryan Danielson o Adam Copeland.

¿Cómo ha sido la evolución de tu recuperación?

— Como persona y como luchadoras, considero que cuando me lesioné algo murió y ahora ha sido como un renacer de las cenizas, como un ave fénix, entonces he estado en el proceso de reencarnación. Aún no tenemos el producto completo. Ha sido una recuperación ardua, larga, pesada, en los últimos meses han sido mejores, porque ya siento que puedo hacer más cosas.

¿Cómo ha sido el crecimiento de All Elite Wrestling en sus primeros cuatro años?

— Hemos logrado muchísimas cosas que muchas personas se han cuestionado que no íbamos a poder lograr, el perfecto ejemplo fue la función en Wembley. Mi jefe Tony Khan tiene ideas muy visionarias y lo que se le ocurra lo va a hacer porque es Tony Khan.

Con ese antecedente, ¿Veremos a AEW en México?

— Se ha estado platicando bastante y como lo he dicho antes, si se nos da la oportunidad de venir a la Ciudad de México, yo voy a ser la primera que se apunte, sea luchando o como comentarista, yo voy a estar aquí, incluso pagando mi boleto. Amamos a los fans de Latinoamérica y le hemos puesto mucho esfuerzo, especialmente en la mesa de comentarios en los programas. Queremos también un pago por evento en este país y solo estamos esperando el llamado. Estoy abierta a trabajar también en algunas giras en México, con distintas empresas. Queremos superar cualquier frontera como empresa y llegar a cada rincón.

Thunder Rosa (Diego Valadez)

¿Cómo ha sido este paso en la mesa de comentarios?

— Es muy intenso. Mucha gente no entiende el nivel de preparación que existe antes de una transmisión en vivo y uno de los retos es el traducir las cosas al momento. En otras empresas hay postproducción, nosotros lo hacemos en vivo, y si la regamos, es en vivo, además tenemos que hablar de lo que esté en tendencia, de fútbol americano, de cosas diferentes para las generaciones, no solo de aficionados, también de comentaristas. A mí me toca hablar en español y que la gente entienda que estamos haciendo un gran esfuerzo para representar a todas las razas.

¿Qué representa All Elite Wrestling para la lucha libre?

— Un cambio, una evolución de la lucha libre, algo distinto y creo que están haciendo cosas distintas de lo que se ha hecho. Es muy difícil comparar con otras empresas, deben disfrutar la lucha libre y quitarse la idea de que solo hay una compañía. Estamos en un momento de apogeo para este deporte. Ahora hay mucho nivel para todos los fans.

¿Qué significa para la empresa las llegadas de elementos como Saraya, Bryan Danielson o Adam Copeland?

— Son adiciones muy importantes porque son veteranos que han estado en este negocio desde hace mucho tiempo, que tienen colmillo, que saben cómo funciona este negocio, y que pueden ayudar a los jóvenes para que crezcan como ellos. Adam es una gran persona, y un gran apoyo. Bryan es uno de los luchadores más recios en el circuito.

¿Cómo ha sido el crecimiento de la lucha libre femenil a nivel internacional?

— Como atleta femenina, es muy importante tener este tipo de oportunidades, de representar a la lucha libre mexicana, estadounidense y japonesa. Hay un boom muy importante en Estados Unidos, sobre todo de las yoshis, con nuevas generaciones, y con una gran plataforma para llegar a grandes empresas como AEW, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Ya no estamos haciendo luchas de bra and panties, ahora estamos luchando en el ring en un gran nivel.

Thunder Rosa (Diego Valadez)

¿Tienes en la mira alguna rival para tu regreso, o ir directo por el cinturón de AEW?

— Primero, me quiero subir al ring. Ahora ya sé lo que hacen, lo que dicen, ya me sé a dónde van, y si pensaban que antes era peligrosa, ahora tengo muchas sorpresas. Quiero enfrentarme a Hikaru Shida por el cinturón porque es una gran rival, y más si es en un pago por evento.

¿Cómo fue la coronación en AEW?

— Fue algo muy especial en San Antonio, y haber salido con un mariachi de mujeres fue un sueño, ya que no nos han representado de manera positiva, porque siempre, se usa el sombrero de mariachi como burla y ahora, como luchadora, y como mujer mexicana, pude cobrar el trabajo que fue el superar las barreras que estuvieron durante mis inicios en un país en el que sentía que no se nos respetaba. Ahora quiero seguir representando a la mujer latina, en la lucha libre, con mucho respeto y con mucho honor, además de un legado para las personas que no se sienten que pueden triunfar.

¿Cuál ha sido la aceptación de los luchadores latinos en esta empresa?

— Ha sido importante, ya que es una forma de abrir las puertas a los fanáticos para que puedan ver un estilo de lucha libre distinto y que se puede mezclar con la lucha americana y tener sentido. A pesar de que la psicología americana es distinta, lo que se está viendo en el cuadrilátero se mantiene como algo espectacular, con elementos como Penta, Rey Fénix, Hijo del Vikingo, Komander, Gravity, además de Místico, quienes muestran que incluso en México, hay muchos estilos que se pueden explorar y que AEW les da esa oportunidad.

¿Cuál es la evaluación de las nuevas estrellas como Darby Allin o el campeón MJF?

— Darby está completamente loco, gracias a sus movimientos y cómo arriesga su vida por la lucha libre, hace muchas cosas que le llenan su corazón. Él ama la lucha libre. MJF es muy creativo. En los últimos meses, ha mostrado un gran crecimiento y hace que la gente se vuelva loca con cosas muy básicas, en la manera en que se expresa y termina siendo un genio.