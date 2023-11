“Cuando llegué a Genoa me daba vergüenza no saber defender”: Johan Vásquez

Johan Vásquez se ha consolidado como uno de los mejores jugadores mexicanos en Europa, situación que hoy lo pone como titular indiscutible en el Tri de Jaime Lozano.

Sin embargo, el zaguero central reconoció que al principio le resultó difícil adaptarse al calcio italiano, pues es un estilo de juego distinto al del balompié mexicano.

“Cuando estaba en México pensaba que defendía, que hacía muy bien las coberturas. Cuando llegué acá la vida y el futbol te dan una cachetada de que hay que aprender, hay que seguir aprendiendo muchas cosas”, mencionó en entrevista con TUDN.

Johan Vásquez se ha consolidado como un titular indiscutible en Selección mexicana. AP (Joe Lamberti/AP)

Incluso, el jugador de 25 años reveló que pasó “vergüenzas” en los entrenamientos del Genoa por no saber defender.

“Recuerdo en mis primeros entrenamientos en Genoa, me daba un poquito de vergüenza a mí porque el mister me paraba y decía mi nombre en voz alta y me decía ‘las cosas no se hacen así’, como si el entrenamiento solo fuera para Johan Vásquez”, añadió.

Pese a ello, el exjugador de Pumas recordó que se enfocó en trabajar duro para mejorar su estilo de juego hasta convertirse en un titular indiscutible.

“Al principio te da en el ego que hablen de ti y te tratas de esconder. No jugaba y quería aprender, lo tomé por las buenas”, sentenció.

Es importante mencionar que Johan Vásquez está disputando su tercera temporada en el viejo continente. Luego de dos descensos con el Genoa y Cremonese, todo indica a que el zaguero azteca está teniendo su temporada de consolidación en la Serie A, ya que se ha convertido en un inamovible con los Grifones.