“Parecemos payasos”: Max Verstappen sobre la presentación del GP de Las Vegas

Una vez más, el piloto campeón del mundo, Max Verstappen estalló contra los organizadores del Gran Premio de Las Vegas al especificar que se sintió como un payaso en el show de presentación del día de ayer en el circuito.

Al termino del evento nocturno, en donde presentaron a los pilotos y hubo una serie de conciertos, el piloto de Red Bull no se guardó nada de como se sentía y especificó estar muy incomodo poniendo el ejemplo de ser un payaso en medio de un circo.

“Para mí es que puedes saltarte todas estas cosas. No se trata del cantante, sino de estar ahí de pie, pareces un payaso”, expresó a los medios de comunicación.

Anteriormente, la superestrella de la Fórmula 1 señaló que tampoco es de su agrado que se corra en la ‘Ciudad del Pecado’, ya que considera que este Gran Premio está más centrado en ofrecer otro tipo de espectáculo que en ofrecer un buen nivel de automovilismo. “

“99% show, 1% evento deportivo. No tengo interés (en el show), no tengo muchas emociones para ser sincero, no me gusta todo lo que están haciendo los equipos, pero por supuesto, es parte del sitio (en el nos encontramos), aunque no tengo interés. No soy falso, siempre doy mi opinión, pienso cosas positivas y negativas, así es como soy. Me gusta estar en Las Vegas, pero no para competir”.