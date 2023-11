“Nunca me han impuesto jugadores, no lo haría”: Jaime Lozano

Jaime Lozano fue duramente criticado tras la derrota de la Selección mexicana en la ida de los cuartos de final de la Nations League ante Honduras debido al pobre desempeño del equipo.

Incluso, algunos periodistas de renombre como David Medrano o José Ramón Fernández han asegurado que la Federación Mexicana de Futbol le impone jugadores al Jimmy, principalmente después de que Ricardo Ferretti aseguró que durante su interinato se vio obligado a convocar a algunos futbolistas.

Sin embargo, en entrevista con ESPN, el técnico del Tri negó rotundamente está teoría que se ha manejado en los medios, pues aseguró que de ser así, no habría tomado el cargo.

“Nadie (impone jugadores). He escuchado por ahí algo de que se imponen. Ni en Gallos Sub-20 me decían ‘tiene que jugar este’, afortunadamente. El día que contraten para tomar decisiones y que me digan ‘esta es la decisión que hay que tomar’, para que me contratan entonces. Si me estás teniendo la confianza u quieres que de resultados, entonces si tú vienes y me dices pero tienes que meter a este y yo digo ah bueno pero fírmame que llego al Mundial y te meto al que tú me digas. Y ni así lo haría porque todo lo que me preparo es para tomar las mejores decisiones. A mí nunca que me ha dicho alguien ‘este jugador’, ni recomendado, deja tu impuesto. “Y si antes fue así que lástima que lo permitimos porque si tienes la confianza en un técnico, hay que dársela total”, mencionó.

En esa misma línea, Jaime Lozano explicó que pese a las críticas contra Guillermo Ochoa, seguirá siendo el número uno en el arco debido a la experiencia y el ejemplo que es para sus demás compañeros.

“Son muchas factores los que tiene Ochoa. Es la experiencia, el liderazgo. Ellos lo ven como alguien importante a quien seguir, un referente. Memo es un gran líder no solo para los porteros, sino para todo el plantel”, sentenció.