Chávez Jr. reaparece en redes y estalla contra sus críticos

Julio César Chávez Jr. se ha caracterizado por tener una carrera sumamente polémica, ya sea arriba del cuadrilátero o fuera de él.

Recientemente, el hijo de la leyenda, reapareció en redes sociales después de varios meses en los que se rumoró que estaba en rehabilitación para tratar su tema de adicciones.

Sin embargo, el boxeador sinaloense rompió el silencio y mediante un video publicado en su cuenta de TikTok arremetió contra aquellos que lo critican al llamarlos “idiotas”.

“Yo no ocupo un millón de fans para que me vean un millón de gentes. Esos son idiotas que no sabían de mis otras cosas, sobre mis talentos”, aseguró en la grabación.

Asimismo, el pugilista mexicano destacó en otro de sus videos que intenta poner en práctica los consejos que recibe con el objetivo de mejorar su salud mental.

Es importante mencionar que la última pelea de Chávez Jr. fue en diciembre de 2021 cuando venció al peruano David Zegarra en el Palenque de Culiacán.