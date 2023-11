Modelo brasileña exhibe a Neymar tras pedirle fotos íntimas por mensaje

El delantero brasileño ha sido el protagonista de múltiples controversias en redes sociales y ahora, un nuevo escándalo envuelve su figura y la de una modelo de una plataforma para adultos con la que cuál tuvo una conversación subida de tono, misma que llegó hasta redes sociales en forma de denuncia por la propia mujer.

Aline Faria fue quien en redes sociales compartió un video en el cual se puede ver la conversación completa que sostuvo con el futbolista. En ella se puede apreciar el momento en el que Neymar le solicita algunas fotos subidas de tono, pero con la intención de recibirlas gratis. Algo que a la modelo no le pareció, pidiéndole que pagara su sitio exclusivo como todos sus fanáticos.

Incluso la streamer compartió con Neymar de forma educada el enlace a su página para facilitar su suscripción, a lo que el futbolista negó haber encontrado el contenido e insistiendo nuevamente con el contenido mediante mensaje directo.

Luego de varias horas de publicado el video, las reacciones no se han hecho esperar y los fanáticos se han dividido entre ataques hacia la mujer y el futbolista. Por ello, Aline Faria ha decidido lanzar un comunicado en redes donde explica la situación y deja claros los eventos compartidos.

“Debido a toda la repercusión que tuvieron estos vídeos filtrados con el jugador Neymar, vine aquí para dar mi aclaración sobre lo sucedido, ya que he recibido mucho odio gratuito. El jugador inició una conversación conmigo y me preguntó si tenía desnudos, y le respondí que sí, pero tendría que pagar para verlo, al fin y al cabo es mi trabajo, no lo enviaría gratis solo porque es Neymar”, explicó.

“Puedes llamarme mentirosa o incluso una aprovechada, pero el responder solo confirma que la conversación existió y que fue cierta. Tengo muchas ganas de publicar toda nuestra conversación completa para que la gente la lea. Recordando que le tengo todo el respeto a él y a su trabajo, mi intención nunca fue hacerle daño, pero como te dije, solo estoy haciendo mi trabajo. El negocio es negocio”, finalizó.