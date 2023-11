Milagros Martínez celebra el sexto título de las Amazonas con dardo al América

Milagros Martínez Milagros Martinez head coach of America during the game FC Juarez vs America, corresponding to first leg Quarterfinals of the Torneo Clausura 2023 of the BBVA MX Womens League, at Olimpico Benito Juarez Stadium, on May 19, 2023.



Milagros Martinez Director Tecnico de America durante el partido FC Juarez vs America, Correspondiente al partido de Ida de Cuartos de final del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX Femenil, en El Estadio Olimpico Benito Juarez, el 19 de Mayo de 2023 (Luis Torres Ruiz/Luis Torres Ruiz)