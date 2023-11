Tigres Femenil razones de su éxito en la Liga MX Femenil

Liga MX Femenil Apertura 2023 Tigres UANL (3) 0-0 (0) America Final Vuelta Nayeli Rangel, Anika Rodriguez, Greta Espiniza, Jana Gutierrez and Tigres players celebrate the sixth championship with the trophy during the game Tigres UANL vs America, corresponding to second leg match of great final the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX Femenil, at Universitario Stadium, on November 27, 2023. (Tomas Regueiro/Tomas Regueiro)