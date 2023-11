“Muchas cosas pasan a favor del América”: Tuca Ferretti

Ricardo Ferretti llegó a ESPN a crear polémica y la más reciente declaración que se hizo viral es en la que asegura que el América siempre ha sido beneficiado por el arbitraje.

Te recomendamos: Hirving Lozano se lesiona en el duelo de Champions League entre Sevilla y PSV

Durante la emisión del programa Futbol Picante del 28 de noviembre, se habló sobre el partido entre Águilas y León de los cuartos de final del Apertura 2023, cuando el Tuca señaló que el conjunto capitalino recibe ayuda arbitral.

“Muchas cosas pasan a favor del América y tú dices ‘a ver espérame’. Las dudosas son a favor tuyo, del América, aunque no te lo merezcas”, comentó el entrenador.

Ricardo Puig lo cuestionó que si todas las acciones dudosas son a favor de las Águilas, a lo que el Tuca respondió “Siempre, realidad de muchos años. Te lo digo, jugué, entrené y sé que es así”.

Mario Carrillo, que fue entrenador de los de Coapa le reviró al brasileño e indicó que en su momento no fue como él dijo. “En el caso mío, no. Eran todas en contra. A mí me afectaba el arbitraje”

Hugo Sánchez, quien vistió la casaca azulcrema también intervino y también le llevó la contra a Ferretti. “Yo fui testigo en una semifinal contra Monterrey, que estábamos enfilados para jugar la final contra el Atlante, contrataron a un árbitro costarricense, por primera vez en la historia, y nos anuló dos goles. Fue nefasto para nosotros, para el América. Resulta que se notó clarísimo que íbamos a perder sí o sí. Primera vez en mi vida que vi una cosa tan descarada de contratar un árbitro extranjero, traerlo, pagarle muy bien y quedar fuera”.