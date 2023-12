“La medalla me permite dejar atrás el pasado”: Tamara Vega

La lucha por acabar con la violencia de género y los abusos en el deporte ha sido la bandera de Tamara Vega, una de las representantes con mayor trascendencia en el pentatlón para México.

Luego de que hiciera pública su denuncia contra su exentrenador por abuso cuando era menor, la atleta chihuahuense encontró la motivación para seguir peleando por sus sueños y consagrarse como campeona panamericana en Santiago 2023, rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por si no lo viste: Jude Bellingham es el nuevo Golden Boy

Con un año de grandes triunfos, Tamara Vega platicó con Publimetro sobre su actuación en los últimos Juegos Panamericanos, además de sus objetivos, tanto dentro, como fuera del deporte, rumbo a un 2024 donde podría marcar su regreso a una justa olímpica, tras su participación en 2012 y 2016.

¿Cómo ha sido tu regreso tras los Juegos Panamericanos?

— Ya estamos retomando los entrenamientos y parece que los Juegos Panamericanos fueron hace mucho, esto gracias a la emoción, al estrés y cuando terminé llegó esa tranquilidad de que había terminado con un objetivo y ahora toca descansar. Intentar enfocarme en estar tranquila, en trabajar en tu salud mental. Ahora es esta etapa de descanso, que es igual de importante que cualquier etapa para el atleta, y ahora que estoy de regreso, estoy muy motivada. Juegos Panamericanos fue una probadita de lo mucho que pudimos lograr.

¿Qué representa la medalla conseguida en Santiago 2023?

— Representa mucho, porque estaba buscando una medalla desde hace mucho. Como profesional he tenido altibajos, pero el poderme enfocar en mi carrera y obtener una medalla de oro es un gran logro.

¿Cómo fue la acoplación con Manuel Padilla?

—Lo conozco desde que estamos en preparatoria, con la primera generación del CNAR y hemos visto todo el proceso de ambos. Cuando haces relevo mixto es muy bonito, por qué es trabajo en equipo, y entre los dos nos echamos porras, además de servirnos para motivarnos en cada competencia y con él se vivió una gran sinergia.

¿Cómo evalúas la participación de la delegación mexicana de pentatlón?

—Fue algo increíble, fui parte de un momento histórico para mi país. Creo que en ningún deporte, algún país se había llevado todos los oros y platas, y eso nos emocionó mucho. Todos estaban en su máximo esplendor, y da satisfacción ver que hay muchas personas que están en una misma lucha.

¿Qué opinas de esta generación de pentatletas mexicanos?

—Yo pienso que el pentatlón puede dar aún más. Esta generación está marcando una iniciativa de lo que puede ser este deporte, por qué hay muchas cosas que aún se pueden mejorar, gracias al trabajo de la Federación y si sigue así el trabajo, se pueden lograr más cosas.

¿Cómo realizas la preparación mental rumbo al proceso de París 2024?

—No suelto a mi psicóloga y a todas las terapias y hobbies que me hacen bien. Aún estoy en búsqueda de otro talento que me sirva como vía de escape, porque, hoy en día, la salud mental en los deportistas es igual de importante que los entrenamientos. Y he aprendido a detectar cuando algo no es bueno para mí en este deporte.

¿Qué representó esta actuación para lo que pasó en tu vida en los últimos años?

— Fue algo especial, porque pude sacar todo, mis altas, mis bajas, mis temas personales y los que se volvieron públicos, y darte cuenta de que atravesé por muchas cosas y aun así pude seguir consiguiendo sus metas y brillando en esto. Me dio mucha seguridad en este ciclo, que quiero disfrutarlo y Juegos Panamericanos significó el escalar una montaña muy alta, que sentías que no ibas a poder llegar a la cima y ahora pude llegar.

¿Cómo te sentiste en ese momento donde rompes en llanto tras conseguir terminar tu participación en Santiago?

—Llegué a la meta y pensé que el boleto olímpico era mío. Pero en equitación me fue mal y ahí se fue el pase. Pero todos me apoyaron para levantarme y cruzar la meta para tener una gran posición, donde obtuve el quinto lugar y fue incontenible todos los sentimientos, y saqué todo. Ha sido un proceso largo, y fue muy importante este emotivo momento.

¿Cuál es el legado que puede dejar Tamara Vega en el deporte?

— Las otras atletas que me conocen, saben mi historia, tanto personal, como deportiva, y cuando yo me vaya, me gustaría que otras atletas no cometan los mismos errores que yo, que crean en ellas mismas, que puedan reinventarse, y que, aunque haya momentos difíciles en tu carrera, siempre puedes salir adelante, sin importar los factores. Quiero inspirar a otras generaciones.

¿Qué opinas de la iniciativa de igualdad salarial en beneficio del deporte femenil?

—Yo creo que toda iniciativa que busque una equidad justa de género es increíble. En el deporte de alto rendimiento no sufrimos ese tema, como en el futbol. Nosotros nos regimos por tabuladores. A veces, hay excepciones raras, pero no es por perspectiva de género, sino por otras irregularidades.

¿Cómo ha avanzado en el tema legal que has afrontado?

— De principio es difícil hablar sobre lo que pasa. En los últimos días, fui a una cita a la fiscalía, donde vimos avances y eso me puso muy feliz. Es algo que quieres que pase, pero justo cuando salí de ahí con mis abogados, me compartieron tantas historias y casos, y me sentí afortunada de que mi caso fuera mediático porque son de los que avanzan rápido y quedará como precedente para que se elimine la violencia de género de una vez por todas. Tan solo en dos meses, la Federación de Triatlón ya trató el tema de un entrenador en Oaxaca que fue detenido por violación. En la Federación de Karate tiene todos los abusos, de autoridad, de género y no hace nada, y en muchas federaciones pasa eso.

¿Qué se está haciendo en la Federación de Pentatlón?

— Afortunadamente en pentatlón ya se establecieron filtros sobre los entrenadores, les piden pruebas psicológicas, antidoping y muchas más. Eso se debió pedir hace mucho, para evitar casos como el mío que son miles, pero es mejor empezar ahora, que nunca empezar. Mi caso lo voy a seguir compartiendo y no me voy a detener hasta el final, porque si no lo hago, todas esas personas que han encontrado ese valor van a pensar que no hay forma de ganar algo así y es que muchas tienen miedo, del entrenador, de las amenazas, de que las saquen de Selección.

En mi caso, aunque he recibido amenazas, y me han dicho que me van a matar, que no sé con quién me estoy metiendo, me siento tan protegida por tantas mujeres, por los abogados, la fiscalía, y eso me motiva a seguir peleando. Espero que muchos atletas puedan encontrar esa valentía, y que puedan alzar la voz.