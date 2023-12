Selección Mexicana cumple 100 años de su primer juego en la historia

Tri Sub-17 Players of Mexico Champions during the game Mexico (Mexican National Team) vs United States (USA) corresponding to the great final of the Concacaf Under-17 Mens Championship Guatemala 2023, at Doroteo Guamuch Flores Stadium, on February 26, 2023.



Jugadores de Mexico Campeones durante el partido Mexico (Seleccion Nacional Mexicana) vs Estados Unidos (EUA), correspondiente a la gran final del campeonato Masculino Sub-17 de la Concacaf Guatemala 2023, en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, el 26 de Febrero de 2023. (Cristian de Marchena/Cristian de Marchena)