Hugo Sánchez levanta la mano para dirigir a Pumas

La repentina salida de Antonio Mohamed del banquillo auriazul generó en los aficionados un mar de dudas sobre el rendimiento de la plantilla y el rumbo que pueda tener el proyecto para el Clausura 2024. De momento, Gustavo Lema se ha puesto al frente del equipo, pero sorpresivamente un viejo conocido levanta la mano para ser tomado en cuenta.

Hugo Sánchez es el hombre que aprovechó el espacio en su programa de ESPN para dar su opinión sobre lo sucedido y apuntar a un sentimiento de decepción debido a que la directiva universitaria debería buscar un estratega con la identidad del equipo y que sea de nacionalidad mexicana.

“Tienen tiempo para buscar un técnico que pueda ser mexicano y con raíces de Pumas. Que hagan este movimiento en el equipo a mí me decepciona y me desilusiona... Que le den una oportunidad a un mexicano y evitar el: ‘vamos a probar a ver si mantiene la idea del anterior’. Me sorprende que lo acepten”, mencionó.

💥 "Que le dé la oportunidad a un técnico mexicano que tenga raíces Pumas"



💥 "ESTOY LISTO, YO ME APUNTO... si no hay mexicanos aquí estoy yo levantando la mano" @hugosanchez_9 ES MUY CLARO pic.twitter.com/9chHbQy3zg — Futbol Picante (@futpicante) December 13, 2023

Así mismo, es importante destacar que ante el cuestionamiento sobre la falta de opciones con esas características, Sánchez no dudó en levantar la mano y resaltar su disponibilidad.

“Yo mismo estoy listo, yo me apunto. Sería cuestión de ponernos de acuerdo (sobre el presupuesto), pero si piensan en un mexicano, aquí estoy yo”, finalizó el exfutbolista.

Hugo Sánchez ya tuvo una primera etapa en la institución auriazul, en la que brilló consiguiendo el primer bicampeonato en torneos cortos y conquistando el mítico Trofeo Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.