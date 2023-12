Chicharito abre la puerta para su regreso a Chivas

Desde hace varios torneos el nombre de Javier Hernández es uno que causa mucha ilusión dentro de los aficionados rojiblancos, quienes esperan jugadores de renombre que puedan asumir el liderazgo del equipo y a su vez terminen con la falta de contundencia que aqueja al club. Este año no es la excepción y ante ello, el jugador rompe el silencio hablando sobre su posible regreso a Chivas.

TE RECOMENDAMOS: Iván Alonso es nuevo director deportivo de Cruz Azul

Fue en una entrevista con el conocido youtuber, Alex Montiel, en su personaje del Escorpión Dorado, que el Chicharito fue cuestionado sobre la posibilidad de regresar al club del cual salió y sin dudar el futbolista aseguró que es algo a lo que nunca se cierra, aunque tienen que pasar algunas cosas para que eso suceda.

“Es una posibilidad, para que eso suceda faltan muchísimas cosas y también voy a aprovechar para decir que la historia más romántica sería que yo pudiera terminar mi carrera en Chivas. Nunca he estado cerrado, pero se tienen que dar muchas cosas”, comentó el delantero.

Así mismo, el atacante habló sobre lo que vivió cuando era jugador del rebaño, y dejó en claro que aunque le encantaría retirarse en el equipo de sus amores, si no pasa, ambos se entregaron mucho y ahí podría concluir sin problemas.

“Hay mucha gente que es muy joven y sigue a las Chivas, pero decirles que ahí me dieron tantísimo y yo igual les di mucho, un campeonato, aunque no participe tanto, un campeón goleador, me fui a Europa. La historia de Chicharito con Chivas puede ser mejor, pero son muy recíprocas, así como en la Selección. La historia está muy bien, puede ser mejor y si se llega a dar será bienvenido, yo amo a las Chivas”, culminó.

Se sabe que la directiva comienza a trabajar en posibles refuerzos que puedan ayudar en las zonas más débiles de la plantilla. La delantera es uno de ellos y ahora que no tiene equipo, Chicharito parece ser una posibilidad, pero todo dependerá de la gestión actual y sus intenciones para el Clausura 2024.