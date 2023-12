“No dudé en venir”: Juan Brunetta a su llegada a Tigres

Tras días de espera, Juan Francisco Brunetta llegó esta mañana a Nuevo León para cumplir con las pruebas físicas y médicas antes de cerrar su fichaje con Tigres de manera oficial.

El futbolista arribó este jueves por la mañana a las instalaciones de la Facultad de Organización Deportiva para realizar el protocolo físico y medico correspondiente y así mismo dar sus primeras declaraciones como jugador felino.

“Tigres fue el primero que se contactó conmigo, los demás fueron sólo rumores”, “es un equipo muy ganador, es un sueño venir a un equipo así, con jugadores que han ganado tanto es un reto muy lindo”, “vengo a sumar de donde me toque, me tengo que poner a la altura de ellos”, “hablé con Gorri, tenemos una amistad, me explicó lo que es el club”, explicó el mediocampista argentino.

Brunetta firmará un contrato que lo vinculará con el equipo felino por los próximos 4 años y se espera sea presentado el fin de semana.

En el torneo recién finalizado, el atacante argentino destacó por sus aportaciones a gol, pues generó un total de 11 asistencias y 10 anotaciones, e incluso se consolidó como el líder asistidor del certamen en la Liga MX.

Los futbolistas de Tigres reportarán en el Estadio Universitario el 3 de enero y el día 5 viajarán a Texas para comenzar con su pretemporada.

Su debut en el próximo torneo será el 17 de enero, cuando visite al Club León en el Estadio Nou Camp.