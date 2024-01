Miguel Herrera confiesa su arrepentimiento por haber golpeado a Christian Martinoli

Miguel Herrera es uno de los hombres más polémicos dentro del futbol mexicano, muchas de sus acciones han quedado inmortalizadas de forma negativa, llevándolo a tener serias consecuencias en su carrera. Una de las que más han quedado marcadas es la controversial agresión que le hizo a Christian Martinoli, misma que le costó el puesto en la Selección Mexicana.

En un fragmento perteneciente al podcast de Toño de Valdés, en donde tuvo como invitado al entrenador, se tocó el tema del escandaloso momento que se vivió en un aeropuerto. Ahí, Herrera confesó su arrepentimiento por el accionar, mencionando que le hubiera gustado tomar una decisión distinta en su encuentro, pero la tensión existente lo orilló a protagonizar la agresión.

“Si me arrepiento por la posición en la que estaba y porque son las decisiones que no debes de tomar. Intente por todos lados arreglarlo desde mucho antes y no se pudo. Llega un momento en el que tu cabeza está como una locura, yo ya había advertido que donde lo encontrara lo iba a poner en su lugar, pero me faltó la frialdad de verlo y darle la vuelta”, señaló.

Es importante mencionar que tras casi ocho años y medio del evento, esta es la primera vez en que el estratega confiesa su arrepentimiento, dejando en claro que es algo que no repetiría debido al ejemplo que representa para los fanáticos del futbol.

“Son de los momentos de los que tienes que aprender y que nos hacen aprender. Al final de cuentas yo digo me equivoqué, me costó algo muy grande en mi carrera y lo asimilo. No lo debí hacer porque represento un ejemplo para jóvenes, para niños, unos valores que demuestran que tu educación no es así”, finalizó,