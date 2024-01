Birmingham destituye a Wayne Rooney de su dirección técnica

Wayne Rooney (Photo by George Wood/Getty Images) (George Wood/Getty Images)

Wayne Rooney vive un arranque de año de pesadilla, luego de que fuera nombrado como director técnico del equipo de la segunda división inglesa, Birmingham, sus resultados no han sido los mejores y tras solo estar al frente del club 15 fechas, se confirma su destitución en espera de encontrar una mejor opción en el banquillo.

Un comunicado en redes sociales informó sobre la decisión de la institución, que iba de la mano con las únicas dos victorias conseguidas en su gestión, mismas que hicieron que los Blues pasaran de estar en la sexta plaza de la tabla general a caer hasta el 20 puesto entrando en la pelea directa por el tema de descenso.

“El Birmingham City ha despedido hoy al entrenador Wayne Rooney y al entrenador Carl Robinson... A pesar de sus mejores esfuerzos, los resultados no han cumplido con las expectativas que se dejaron claras al principio. Por lo tanto, la junta directiva considera que un cambio en la dirección es lo mejor para el club de futbol”, se puede leer en el comunicado del equipo.

¡No va más! ❌



Después de sólo 2 victorias en 15 partidos, Wayne Rooney fue destituido como técnico del Birmingham.



El club era 6° a su llegada, hoy es 20°. 🫣 pic.twitter.com/CFMjKvY3FB — TNT Sports México (@tntsportsmex) January 2, 2024

Para finalizar, es importante mencionar que tras su dirigencia que duró 83 días, Rooney se tomó el tiempo de compartir unas palabras en redes en donde agradeció la oportunidad que le brindaron de llevar al equipo y también cuestionó discretamente la decisión argumentando que el poco tiempo en el cargo no era suficiente para una evaluación real de su trabajo.

“Me gustaría agradecer a Tom Wagner, Tom Brady y Garry Cook por la oportunidad de dirigir al Birmingham y el apoyo que todos me brindaron durante mi corto periodo con el club. El fútbol es un negocio de resultados y reconozco que lo hecho no está en el nivel que yo quería que estuviera; Sin embargo, el tiempo es el bien más preciado que necesita un directivo y yo no creo que 13 semanas hayan sido suficientes para supervisar los cambios que eran necesarios... deseo lo mejor al Birmingham City FC y a sus propietarios”, compartió en una publicación.