“La mentalidad lo es todo”: Jimmy Lozano sobre la clave para triunfar en Selección

Jaime Lozano fue ratificado como técnico de la Selección mexicana luego de ganar la Copa Oro; sin embargo, este 2024 tendrá su primera prueba de fuego cuando el Tri encare la Copa América.

Para ello, el Jimmy está consciente de que debe llamar a los mejores jugadores disponibles, pero también aquellos que tengan la fortaleza necesaria para afrontar cualquier situación con la que se encuentre México en el certamen.

Incluso, en entrevista con Mediotiempo el estratega nacional aseguró que la principal arma de su equipo será justamente la mentalidad que tengan sus jugadores en cuanto a capacidad de trabajo y confianza en sí mismos.

“Para mí lo más importante es la cabeza, pero me siento fuerte en cuanto idea de juego. Tengo gente a mi alrededor que es muy fuerte y que sabemos desarrollar en Selección. No es lo mismo la idea de juego que en un club y esa es una de mis fortalezas, pero para mí siempre lo he dicho, la cabeza es todo y primero hay que creérselo para después trabajarlo, ser constante y perseverante para conseguir los objetivos”, destacó.

Jaime Lozano y el Tri debutarán en Copa América 2024 ante Jamaica. Foto: @miseleccionmx

En ese sentido, Jaime Lozano reveló que Ricardo La Volpe y Hugo Sánchez fueron sus principales influencias para definir el estilo de juego de los conjuntos que dirige.

“Con Ricardo es un obsesivo de la táctica del juego y era mucha repetición de lo que tenías que hacer, veías el resultado de inmediato. Es de los mejor que ha tenido la Selección en cuanto a idea de juego”, reconoció.

“Hugo, que ya lo había tenido en club, mentalmente es un fuera de serie. Buscaba mucho que el jugador viniera y lo disfrutara pero compitiera al más alto nivel y cada uno dentro de su cabeza tenía muy claro lo que tenía que hacer, sacaba provecho de sus fortalezas y uno va agarrando cositas de cada entrenador que tuvo”, sentenció.

Es importante mencionar que el primer juego de México en 2024 será el próximo 21 de marzo ante Panamá en las semifinales de la Nations League.

Además, previo a la Copa América, Jaime Lozano tendrá dos grandes ensayos ante Uruguay y Brasil los días 5 y 8 de junio.