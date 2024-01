“Quiero hacer mi propia historia en Rayados”: Brandon Vazquez

Oficialmente Rayados le dio la bienvenida a Brandon Vázquez como su nuevo delantero y previo a arrancar el Clausura 2024, el delantero estaounidense destacó que no se quiere comparar por lo hecho por Rogelio Funes Mori.

El futbolista fue presentado en la sala de prensa del Gigante de Acero y estuvo acompañado del presidente del equipo José Antonio ‘Tato’ Noriega y el director deportivo Héctor Lara, a quienes junto a la prensa les manifestó su felicidad de elegir este proyecto del Monterrey de cara al presente 2024, además de que está listo para debutar el próximo sábado cuando los albiazules enfrenten en la fecha uno de la Liga MX al cuadro del Puebla.

“Super emocionado para jugar el partido de sábado, claro que no vengo con lo que ha hecho el equipo de pretemporada y todo, entonces sé que mis minutos van a ser limitados, pero estoy listo, estoy preparado y estos últimos días de entrenamiento me he sentido increíble con el equipo”, manifestó el ariete.

Fue ahí donde dejó en claro que el juvenil estadounidense quiere crear su propia historia dejando claro lo histórico que fue el paso del mellizo por la institución.

“Llegar a un club así no es nada que lo toma, yo no lo tomo nada fácil así, yo sé que hay una huella grande en llenar (salida de Rogelio Funes Mori) y yo quiero hacer mi propia historia aquí también y meter goles”, aseveró Brandon, quien fue cuestionado sobre si era el sucesor en el gol del histórico Rogelio Funes Mori.