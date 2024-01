“Voy a pelear a muerte para estar a la altura de Pumas”: Guillermo Martínez

Guillermo Martínez se convirtió en nuevo futbolista de Pumas después de un gran torneo con el Puebla en el que se convirtió en el mexicano con más goles del Apertura 2023.

Por consecuencia, el delantero de 28 años llega a los felinos con la consigna de ser el hombre gol que tanto necesita la afición para olvidar a Juan Ignacio Dinenno.

Sin embargo, durante su presentación con el equipo, el Memote dejó en claro que no buscará llenar el hueco del Comandante y prefiere hacer su propia historia, mostrándose confiado de sus capacidades para cumplir con las expectativas.

“No soy un reemplazo, quiero hacer mi propia historia. De la mano de Dios y de una institución como es Pumas todo puede ser posible. El hecho de haber confiado en mí es algo muy importante. Hay que dejar que todo fluya y concentrarme en el beneficio del equipo, para mí siempre ha sido más importante lo grupal antes que lo personal”, mencionó.

“El estar aquí es el resultado del esfuerzo de no bajar los brazos. Anteriormente viví falta de oportunidades, pero me la dieron y la supe aprovechar”, añadió.

En ese sentido, Guillermo Martínez explicó las razones por las que eligió fichar con el conjunto auriazul pese a tener ofertas de otros equipos.

“Lo que me llamó la atención es la grandeza de Pumas, yo quería estar aquí y quiero agradecer a la directiva que lo hizo posible. Sabía que tenía la oportunidad de pertenecer a uno de los equipos más grandes de México, mi corazón me lo decía y no dudé en venir. Sé lo que Pumas representa”, destacó.

Por último, el ariete de 28 años calificó su nueva etapa con el cuadro capitalino como la mejor experiencia de su carrera, ya que era algo que soñaba desde sus inicios en el balompié profesional.

“Actualmente es la situación más importante y bella de mi carrera, representar a esta institución es algo que cualquier jugador desearía, desde que estaba abajo soñaba con esto y voy a pelear a muerte para estar a la altura de Pumas”, sentenció.

Es importante mencionar que Guillermo Martínez podría debutar con Pumas el próximo domingo 14 de enero cuando los felinos enfrenten a los Bravos de Juárez en el Olímpico Universitario.