Rogelio Funes Mori comienza una nueva etapa como Puma

Los Pumas de la UNAM afilaron las garras de cara al Clausura 2024 tras presentar oficialmente a Rogelio Funes Mori, Guillermo Martínez y la joven promesa del futbol peruano Piero Quispe.

En conferencia de prensa junto a Miguel Mejía Barón y al presidente del equipo Luis Raúl González, el Mellizo fue quien acaparó los reflectores al asegurar qué hay una responsabilidad importante al llegar a una institución tan grande.

“Pumas es una institución muy grande y que te una oportunidad muy importante, sabemos la exigencia de este club, van a ver esfuerzo y cosas positivas para rendir en la cancha, cuando uno trabaja, creo que los frutos van a llegar”, aseguró.

Después de que Pumas llegó a semifinales en el torneo anterior, el exariete de Monterrey agradeció la oportunidad de llegar a esta institución, aunque afirmó que su responsabilidad es dar todo por el club.

“El campeonato de goleo no me obsesiona, lo más importante es dar mi mayor esfuerzo con la institución y ahora en mi nueva casa, quiero romper la sequía en este estadio y darle alegrías a la afición universitaria”, afirmó Funes Mori en su presentación.

Al igual que aceptó que si hubo una oferta por parte del futbol brasileño pero la prioridad era quedarse en México.

“México me ha dado todo, mi familia está acá y tenía que pensar en ellos, y aunque agradezco a Gremio, mi prioridad era quedarme en el país. Ahora me toca competir por un lugar y mostrar mi experiencia en el equipo”, afirmó.

Rogelio Funes Mori aseguró que cuenta con apenas dos entrenamientos en Cantera por lo que se perfila a ver algunos minutos en el debut ante Juárez.

Mientras que Piero Quispe afirmó que llega con mucha ilusión a la institución y busca mostrar un buen nivel de cara a la Copa América.

“Ya quiero mostrarle a la hinchada lo que hacemos y apoyar a mis compañeros. Siempre estuve ilusionado de venir a México y aunque me está costando trabajo el tema de la altura, estamos trabajando para estar listos para ver a la afición”, dijo el joven peruano.

Guillermo Martínez por su parte, indicó que este es el reto más grande en su carrera.

“He pasado por muchas cosas en mi carrera y ahora llegar a una institución tan grande te llena de responsabilidad y de profesionalismo que he obtenido en los últimos años, ahora quiero comenzar a mostrar que estamos listos para cumplir. No vengo a reemplazar a nadie sino a aportar mi granito de arena”, afirmó.

Con estos refuerzos se espera que Pumas cierre filas aunque aún se espera la salida de Gustavo del Prete rumbo a Necaxa.